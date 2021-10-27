نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وغرامات عدم التجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها المقيمون في المملكة العربية السعودية، فقد يضطر الوافد إلى التأكد من صلاحية الإقامة ولكنه يواجه مشكلة عدم التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، لذلك توفر وزارة العمل الخدمات الإلكترونية إمكانية معرفة موعد انتهاء الإقامة برقم الإقامة عبر دخول بوابة العمل الإلكترونية، ويرجع ذلك إلى حرص الوافدين المقيمين في السعودية على دفع رسوم تجديد الإقامة وإجراء التجديد إلكترونيًا حتى لا يتعرض الوافد إلى عقوبات قد تصل إلى الترحيل ، لذلك قمنا بإعداد شرح تفصيلي لكيفية الاستعلام عن سريان الإقامة والاستعلام عن هوية مقيم ورابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر والاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة وشروط تجديد الإقامة 1443 ورسوم تجديد الإقامة الجديد في السعودية، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يستطيع الوافدين المتواجدين في المملكة العربية السعودية التأكد من صلاحية الإقامة والتعرف على الموعد المقرر للتجديد قبل انتهاء فترة سريان الإقامة حتى لا يتعرض الوافد للمسالة أو دفع غرامات تأخير أو العقوبة التي قد تصل للترحيل، فأتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر.

كيفية الاستعلام عن الإقامة بدون أبشر

توجد طريقيتين لمعرفة موعد انتهاء صلاحية المقيم، فيمكن الإطلاع على تاريخ انتهاء الصلاحية بدون الدخول لأبشر أو من خلال الدخول إلى منصة أبشر، أما الاستعلام عن الإقامة وزارة العمل بدون أبشر يتم من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني. من الصفحة الرئيسية اختر خانة “الخدمات الإلكترونية”. انقر على بوابة الأفراد. اضغط على “مستخدم جديد” قم بإدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك. يجب عليك تحديد تقويم لتاريخ الاستعلام. انقر على كلمة التالي “التالي” بعد إدخال رمز التحقق المري الموجود في الصفحة. انتظر قليلُا حتى تظهر على الشاشة بيانات الاستعلام والتي من بينها تاريخ انتهاء صلاحية إقامة الوافد.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

نجد عمليات بحث كثيرة حول إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة والرمز المرئي، وتتيح منصة أبشر هذه الخدمة عبر المنصة من خلال تتبع الخطوات التالية:

دخول منصة أبشر الإلكترونية ثم اختر قسم “أبشر أفراد”. كتابة اسم المستخدم الخاص بدخول الموقع. كتابة كلمة المرور الخاص بك. انقر على خيار “تسجيل الدخول”. إدخال رمز التحقق البشري كما هو موضح في الشاشة. اختر قائمة استعلاماتي. اضغط على “خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة”. إدخال رقم إقامة الوافد والتأكد من صحته. كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح. اضغط على أيقونة استعلام”. تظهر للمستعلم على الشاشة كل البيانات الخاصة بالإقامة.

أهمية معرفة تاريخ انتهاء الإقامة

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر أو التأكد من صلاحية الإقامة من خلال تسجيل دخول أبشر لها أهمية كبيرة للوافد المغترب في المملكة العربية، فمن خلال معرفة تاريخ الإقامة يستطيع الوافد تجديد إقامته في الموعد المقرر له، وبذلك يتجنب الوافد المقيم في السعودية دفع غرامات تأخير التجديد، أو الترحيل فقد يتعرض الوافد لخسارة وظيفته وما ينتج عن ذلك لمشكلات مادية ونفسية ومعنوية محبطة، فما هي غرامات عدم تجديد الإقامة في موعدها بالسعودية؟

غرامة عدم تجديد الإقامة في المرة الأولى للتأخير يجعل المقيم يدفع 500 ريال سعودي غرامة تأخير. تبلغ غرامة تأخير عدم تجديد الإقامة للمرة الثانية 1000 ريال سعودي. في المرة الثالثة للتأخير يتعرض الوافد للترحيل إلى بلاده.

كم مدة صلاحية الإقامة في السعودية

تعتبر إقامة الوافد في السعودية هي الصك القانوني الذي يمنح له وجوده بشكل شرعي داخل أراضي المملكة، فمن خلال سريان إقامته يتمكن الوافد من ممارسة كافة حقوقه الطبيعية القانونية بشكل يومي مثل ممارسته لعمله أو مهنته، كما تمكنه الإقامة من إتمام كافة المعاملات الحكومية الخاصة به وتخوِل له إمكانية العودة إلى بلده ثم الرجوع إلى المملكة مرة أرى لاستكمال مسيرته في الوظيفة والكد والعمل، فما هي مدة صلاحية إقامة الوافد العامل في السعودية:

أقرت المديرية العامة للجوازات نظام الإقامة الجديد في السعودية. يتم منح الوافد رخصة إقامة بغرض العمل لمدة عام واحد. يمكن تجديد الإقامة سنويًا بشرط دفع رسوم تجديد الإقامة المقررة. إقامة الوافد تشمل الزوجة والأولاد “لمن هم دون 18 عامًا”. الأبناء “الذكور والإناث” الذين بلغو عمر 18 سنة فما فوق يتم استخراج رخصة إقامة مستقلة لهم بعد استيفائهم لشروط التجديد المقررة، فما هي شروط تجديد الإقامة، نتناول هذه المسألة في الفقرة التالية.

شروط تجديد الإقامة 2021

حددت السلطات في المملكة العربية السعودية شروط تجديد الإقامة للوافدين المقيمين في المملكة، فيمكن للوافد بعد التأكد من صلاحية الإقامة الإطلاع على شروط تجديد الإقامة لضمان استيفائه لهذه الشروط حتى يتمكن من تجديد الإقامة قبل موعد انتهائها، وهذه الشروط نعرضها لكم من خلال النقاط التالية:

تواجد المقيم في السعودية عند تقديمه لطلب التجديد شرط أساسي لتجديد الإقامة.

الشرط الثانية هو أن يكون جواز سفر الوافد ساري الصلاحية وإلا لن يتمكن المقيم من تجديد إقامته.

انتهاء صلاحية التأمين الصحي للوافد سبب في حرمانه من تجديد الإقامة، حيث تشترط السلطات سريان صلاحية التأمين الصحي للوافد قبل تقديمه لطلب تجديد الإقامة.

سبب في حرمانه من تجديد الإقامة، حيث تشترط السلطات سريان صلاحية التأمين الصحي للوافد قبل تقديمه لطلب تجديد الإقامة. يشترط على الوافد تحديد مدة صلاحية الإقامة والتي تبدأ من 3 شهور وحتى سنة كاملة.

يجب التأكد من سداد رسوم المخالفات المرورية المسجلة على الوافد، لأن في حالة وجود مخافات مرورية على المقيم لا يمكن تجديد الإقامة له.

على الوافد، لأن في حالة وجود مخافات مرورية على المقيم لا يمكن تجديد الإقامة له. سداد رسوم تجديد الإقامة على الوافد شرط أساسي للتجديد، لذلك نقدم لكم رسوم تجديد الإقامة 2021 في الفقرة التالية.

طريقة الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة

كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة أو برقم المقيم من أكثر الموضوعات التي تهم قطاع كبير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، فمن خلال خدمة استعلام عن هوية مقيم يتمكن الوافد من معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة بكل سهولة من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية، فمن خلال الدخول على موقع أبشر الرسمي على شبكة الإنترنت يعرف ما إذا كانت إقامته صالحة أم منتهية حتى لا يتعرض للترحيل أو دفع غرامات مالية ، لذلك يجب على كل وافد متابعة حالة إقامته .

رسوم تجديد الإقامة 2021

ينص نظام الإقامة الجديد في السعودية على ضرورة سداد المقيم رسوم تجديد الإقامة للموافقة على طلبه في التجديد، وحددت الجوازات السعودية أسعار تجديد الإقامة الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بإجراءات تجديد الإقامة للوافدين المقيمين بالمملكة، حيث تختلف أسعار تجديد الإقامة حسب طبيعة وظيفة الوافد والمرافقين والفئة العمرية لهم، وفيما يلي نقدم أسعار سوم تجديد الإقامة 1442:

تبلغ رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية 600 ريال سعوديّ.

تقدر رسوم تجديد الإقامة للعاملين في الشركات: 650 ريال سعوديّ.

رسوم تعديل المهنة عند تجديد الإقامة تبلغ 100 ريال سعودي.

فيحال كان العامل يزيد عن عدد العمال الوافدة للمؤسسة حسب المقرر فيصبح رسوم الإقامة الخاصة له 1350 ريال سعودي.

حددت الجوازات رسوم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية بـ 300 ريال سعوديّ.

بـ 300 ريال سعوديّ. أما رسوم تجديد الإقامة للمرافقين تبلغ 2,000 ريال سعوديّ.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة أو الحدود

خدمة استعلام هوية مقيم تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، حيث تعتبر منصة أبشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، فمن خلال الدخول إلى منصة أبشر يمكنكم معرفة موعد انتهاء الصلاحية لتجديدها في الموعد المناسب، وفيما يلي نستعرض خطوات الاستعلام عن الهوية بطريقة مبسطة:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية بشكل صحيح للتمكن من تسجيل الدخول على الحساب الشخصي. اختيار خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة أو عبر دخال رقم الحدود. في حال اختيار رقم الإقامة ينبغي عليك إدخال رقم الإقامة للمستعلم ثم كتابة رمز التحقق. أما في حال اختيار الاستعلام برقم الحدود ينبغي عليك إدخال رقم الحدود ثم رمز التحقق البشري. اضغط على أيقونة “استعلام” حيث تظهر بعدها كافة التفاصيل المطلوبة حول سريان هوية المقيم من عدمه وموعد انتهاء الصلاحية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المحتوى بعد عرض تقرير مفصل عن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية، حيث عرضنا من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر وكيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة ورمز التحقق المرئي وخدمات بوابة وزارة العمل وطريقة الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم في المملكة عبر بوابة أبشر، كما قمنا بتقديم شروط تجديد الإقامة ورسوم تجديد الإقامة 2021 في السعودية حسب نظام الإقامة الجديدة.