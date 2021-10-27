نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن دورة 48 شهر نوفمبر 2021 وشروط جديدة للاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن دورة 48 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار عن صدور نتائج الأهلية حساب المواطن للدفعة 48 والتي صدرت منذ ساعات قليلة اليوم الأربعاء ، ونشر برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 48 موضحاً رابط استعلام نتائج الأهلية، وهو ما سنرفقه لكم أدناه، بالإضافة إلى بعض التفاصيل والأخبار.

استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن

استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن دفعة 48 ، كان برنامج حساب المواطن أوضح بعض الشروط الجديدة التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بالاستفادة من الدعم المقدم، ومع توافر تلك الشروط سيتمكن من تلقي الدفعات الشهرية التي يتم صدورها حسب المواعيد المقررة، وتلك الشروط تتمثل في:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

يتم استثناء فئات من شرط الجنسية والذي يشمل أبناء المواطنة، أو الزوجة الغير سعودية أو الزوج أيضًا.

يُشترط أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم ولا يكون قد قضى مدة تعدي الثلاث شهور خارج المملكة خلال السنة الواحدة.

يجب أن تكون البيانات المسجلة متوافقة مع البيانات التي تم تحديدها من قبل حساب المواطن.

يجب كتابة بكل دقة بالإضافة إلى توضيح عدد أفراد الأسرة والأعمار الخاصة بهم.

وفيما يخص موعد إيداع حساب المواطن فمن المقرر وكما هو معروف سيكون صرف الدفعة 48 من حساب المواطن في تاريخ العاشر من شهر نوفمبر المقبل، وفي حالة تصادف موعد الصرف مع عطلة رسمية يتم ترحيل موعد صرف حساب المواطن اليوم اليوم الذي قبلة أو بعده.

ورد برنامج حساب المواطن على أحد الاستفسارات فيما يخص الأشخاص اللذين يزاولون نشاط تجاري هل يمكنهم الاستفادة من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، وعليه أكد حساب المواطن أن جميع من يزاول نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، كما يمكنه الإفصاح عن السجل التجاري من تفاصيل الطلب – الدخل – اختيار نوع الدخل – مصدر الدخل – ثم حفظ.

رابط استعلام حساب المواطن

من خلال ما أوضحه برنامج حساب المواطن على تويتر، يُمكنكم الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الدخول عبر رابط حساب المواطن، والاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021، هذا وسنتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص برنامج حساب المواطن وما سيتم نشره عبر الحساب الرسمي على تويتر خلال الفترة القادمة.