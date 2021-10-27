نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل المطلقة في الضمان دون صك الإعالة وشروط الحصول عليه في المقال التالي
خطوات تسجيل المطلقة في الضمان هى خدمة هامة تبحث عنها المطلقة بدون صك اعالة وتكون معيلة للاطفال فى حالة عدم وجود مصدر رزق لها، وهى خدمة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساندة المراه الطلقة فى مواجهة صعوبات الحياه، كما ان متاح للمطلة الحصول على صك الاعالة من وزارة العدل للنفقة على اطفالها دون الاحتياج الى طليقها وايضا يمكن للمراه الارملة او المتوفى والدها الحصول على صك الاعالة وفقا لشروط وطريقة استخراج صك إعالة والمستفيدين منه وايضا تحدد بيات صك الاعاله، ويعتبر صك الاعالة هو وثيقة إلكترونية تحصل عليها النساء في المملكة من إحدى المحاكم لإثبات حالتها الاجتماعية، وقد اوضحت الوزارة اجراءات تسجيل المطلقة فى الضمان وشورط الحصول علية دون الذهاب الى مقر المكاتب للانهاء هذة الاجراءات توفير للوقت والجهد البذول.
خطوات تسجيل المطلقة في الضمان دون صك الإعالة
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم النقر خدمة معاش الضمان.
- النقرعلى أيقونة التقديم الآن.
- يتم بعد ذلك الضغط على الدخول للخدمة.
- يتم إدخال بيانات الطلب والعائل والدخل والحساب البنكي.
- ارفاق المستندات التي توفر إثبات أهلية المرأة المطلقة.
- تأكيد بيانات الطلب والنقر على تقديم الطلب.
شروط الحصول على صك الإعالة
يجب استيفاء بعض الشروط للحصول على صك الإعالة في السعودية 1442 والذي يؤكد أنها أنها المعيل الوحيد لأبنائها كالاتى:
- تحصل على الإعالة ألمراه السعودية فقط.
- يجب أن تكون المرأة مطلقة ولا ينفق عليها زوجها.
- او تكون المرأة أرملة.
- يشترط ألا تكون المرأة متزوجة من رجل آخر.
- لا يوجد مصدر دخل اخر للمراه تنفق منه.
- إن كانت المرأة متزوجة فيجب أن يكون لديها ما يثبت عدم تكفله بأي من متطلبات الأبناء.
بيانات صك الإعالة
- رقم الهوية.
- اسم العائلة رباعي ونوع الجنس.
- بيانات المعالين وصلتهم بالعائل
- علاقة العائل بالمعالين أو أي صلة قرابة
المستفيدين من الضمان الاجتماعى
- اليتامى.
- عن العمل.
- من بلغ سن الشيخوخة.
- النساء اللاتي لا عائل لهن المطلقة او الاراملة.
- الأسرة غير المعولة.
طريقة استخراج صك إعالة إلكتروني
- الدخول الى البوابة الإلكترونية بوزارة العدل.
- ثم الضغط على خيار خدمات.
- ثم تحديد أيقونة الطلب للدوائر النهاية، واختيار نوع القضية.
- يتم اختيار الخدمة الخاصة بإثبات الإعالة.
- ثم يعقبها تعبئة نموذج إقرار إعالة من خلال اختيار المحكمة.
- وأخيراً يقوم المستفيد بتدوين كافة البيانات المتطلبة وموضوع الإثبات.
- ثم يقوم بإضافة الشهود علاوة على أنه من الممكن طباعة طلب صك الإعالة باسم المستفيد، وهذا حتى يتوفر للمحكمة مراجعته.
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