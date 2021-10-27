شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر وخطوات الحصول على التمويل

في ظل البحث عن أفضل عروض التمويل أعلن عن تمويل بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر، والذي يعد من أفضل انظمه التمويل وأيسرها وأقلها من حيث المصروفات الإدارية، وكان البنك قد نشر عبر موقعه الإلكتروني على تويتر، عن أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على التمويل وقيمة الرسوم وطريقة السداد للقرض، وكافة الاستفسارات التي تدور في خاطر المواطنين، وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقعكم المتميز ثقفني، لمتابعينا داخل المملكة العربية السعودية.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية. لا يكون الشخص مدين للبنك بأي قرض، مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد أخر ألتزام. أن يكون سن المتقدم للحصول على التمويل يتراوح بين 18 عام حتى 65 عام. لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 20 ألف ريال سعودي في الشهر. أن يكون هناك ضمان للتمويل الذي يرغب الشخص الحصول عليه. اجتياز الفحص الائتماني وأن لا تتجاوز مدة السداد عن 40 شهر. أن يحدد العميل نوع النشاط الحر الذي يرغب في مزاولته مع تقديم الرخصة التي تثبت ذالك. ألا تتجاوز قيمة التمويل عن 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن مع تحديد حد أدنى لقيمة التمويل ب 32 ألف ريال لمن أعمارهم 20 سنة فأقل.

خطوات التقديم على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

الدخول على الموقع الرسمي للبنك.

الدخول عبر النفاذ الوطني.

تجاوز الفحص الائتماني الذي يقيمه البنك للعميل.

تقديم الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل.

رفع المستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

مصادقة جهة العمل بواسطة بوابات الجهات الحكومية المعنية.

الرسوم المستحقة للحصول على التمويل

قال البنك أن قيمة الرسوم تقدر ب 4000 ريال يتم استقطاعها من مبلغ التمويل قبل تحويل المبلغ للمستفيد، وأعلن البنك أن وثيقة العمل الحر شرط أساسي للحصول على التمويل.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية

تجدر الإشارة إلي أن البنك يتدرج في الخطوات التصعيدية للأشخاص الذين يتعثروا في السداد، مشيراً إلي أن عدم الالتزام بالسداد سوف يتم تصعيد الإجراءات قبل التسجيل الشخص متعثر، حتى الوصول إلي أخر مراحل التصعيد القانونية.