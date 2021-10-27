نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد أو برقم الصادر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارة الداخلية خدمة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد أو رقم الصادر في المملكمة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مما سهل الأمر والوقت على المواطنين خاصة مع الخوف على حياة المواطنين بسبب انتشار جائحة فيروس كرونا في الفترة الأخيرة، الآن يمكنك الاستعلام من خلال أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى الجهة المختصة، وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر كيف يمكن الاستعلام عبر الأنترنت.

استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية

تحولت الكثير من الخدمات الورقية في المملكة العربية السعودية إلى خدمات إلكترونية خاصة في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها خدمة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية، وتتلخص أهمية هذه الخدمة على النحو التالي:

وذلك حيث تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني مثل التالي:

الاستعلام عن رصيد المدفوعات.

الاستعلام عن صلاحية استمارة سيارة.

خدمات التأشيرات وتجديد بطاقات الإقامة أو إصدارها.

الحصول على تصاريح السفر وتجديد الجوازات.

تمديد تأشيرة زيارة.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

الحصول على موعد في الأحوال المدنية.

الحصول على وثيقة بدل فاقد.

تجديد رخصة قيادة.

تجديد إستمارة مركبة أو إلغاء مستخدم لمركبة.

الحصول على تصاريح سفر لأفراد الأسرة.

ليس ذلك فقط، بل تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات أيضاً عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي تتضمن ما يلي:

تسديد ضرائب المواطنين أو معرفتها.

تجديد إقامة عامل وافد.

معرفة موعد انتهاء الإقامة – جوزا السفر.

تجديد الإقامة دون الذهاب إلى الوزارة.

معرفة موعد انتهاء جوازر السفر.

لذا يجب أن يكون لديك حساب مسجل خاص بك في منصة أبشر أفراد لكي تتمكن من الاستفادة منها.

استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد أو برقم الصادر

لكي تتمكن من الاستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم الصادر، قم باتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

ثم اختر من اليمين “الاستعلام العام عن معاملة”.

سجل الدخول في أبشر أفراد.

ثم حدد المنطقة والإمارة التي تتبع لها.

من شريط الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اختر “استعلام عن معاملة”.

من خانة نوع الاستعلام حدد الطريقة إذا كانت برقم القيد أو برقم الصادر “الخطاب”..

بعد التحديد إذا كانت برقم القيد.

أدخل الرقم.

ثم اختر “استعلام”.

وإذا كانت برقم الصادر أدخل رقم الخطاب.

أدخل رقم الخطاب. حدد السنة الهجرية.

اختر الجهة الوارد إليها الخطاب.

ثم اختر “استعلام”.

ستظهر لك صفحة جديدة بها كافة التفاصيل حول نتيجة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية من خلال رقم القيد أو الصادر.

وفي حالة كنت تريد طباعة النتيجة اختر طباعة.

استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد الرياض

بعد أن تعرفنا على كيف يمكنك الاستعلام برقم الصادر، الآن سوف نتعرف على طريقة استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد، تابع الخطوات الآتية:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختر”الاستعلام العام عن معاملة”.

اختر المنطقة التابع لها.

حدد إمارة الرياض.

انقر على استعلام عن معاملات.

أدخل رقم القيد أو رقم الصادر وحدد السنة في الخانات الفارغة لهما.

انقر على “استعلام”.

ستظهر لك صفحة بكافة التفاصيل حول نتيجة الاستعلام عن معاملة برقم القيد المذكور.

استعلام عن معاملة زواج في وزارة الداخلية برقم الصادر

في حالة كنت تبحث عن طريقة للاستعلام عن معاملة زواج في وزارة الداخلية برقم الصادر، فما عليك إلا اتباع الخطوات على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية قسم وزارة الداخلية.

ادخل اسم المستخدم والرقم السري لتفعيل تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.

في حالة ليس لديك حساب مسجل فقم بإنشاء حساب على أبشر أفراد أولاً.

اختر خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

حدد الاستعلام عن معاملة زواج.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها مثل “رقم الهوية – رقم هوية الكفيل – رقم جواز السفر – رقم الصادر”.

أدخل كود التحقق من الصورة الظاهرة أمامك في المربع المخصص له.

اختر عرض.

ستظهر نتيجة الاستعلام حول رقم الصادر المذكور.

رقم استعلام وزارة الداخلية برقم الصادر

بعد أن ذكرنا كيف يمكن استعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد أو رقم الصادر لكن لا ترغب في استخدام هذه الطريقة، لذا قامت وزارة الداخلية بتوفير أكثر من طريقة للاستعلام، وهذه الطرق تتمثل فيما يلي:

قم بالاتصال على الأرقام الموحدة للوزارة في المملكة والمكونة من “00966114011944” أو الرقم الأخر “00966114011111”، أو عبر رقم “8004399999”، ويمكنك الاتصال من الساعة ال 8 صباحاً وحتى ال 12 بعد منتصف الليل.

يمكنك التواصل أيضاً من خلال رقم الجوال المكون من “0114011111” بمدينة الرياض.

أو من خلال رقم مكتب الوزير في جدة، وهو عبارة عن “0126684000”.

التواصل عن طريق رقم صندوق البريد هو “1261”.

أو الفاكس الخاص بوزارة الداخلية “00966114033125”.

رمز وزارة الداخلية البريدي “11134” منطقة الرياض – المملكة.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن معاملة في وزارة الداخلية برقم القيد.