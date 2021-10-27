نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1443 والشروط والضوابط اللازمة للتوظيف من خلال الرابط الرسمي ha.edu.sa في المقال التالي
كيفية التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1443 قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اتاحة التقديم في برنامج الأمن الصحي رسميا خلال الأيام الأخيرة، وهو البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، حيث يتم القبول في الدفعة الرابعة الجديدة للعام الهجري الجاري 1443، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة لكي يتم القبول في البرنامج، حيث يقدم هذا البرنامج للملتحقين الكثير من المميزات التي تساعد على تنمية وتعزيز المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بالوظائف المختلفة الخاصة بالهيئة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل خطوات التقديم في برنامج الأمن الصحي 1443 والتعرف على الشروط والضوابط اللازمة للقبول في البرنامج.
كيفية التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1443
بدأت عمليات التقديم والتسجيل في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف بداية من يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تتم عملية التسجيل في البرنامج إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة التخصصات الصحية الإلكتروني على الفور من خلال رابط برنامج الأمن الصحي 1443..
- يتم اختيار التسجيل من خلال الموقع.
- إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.
- اختيار التقديم في برنامج الأمن الصحي عبر المنصة.
- يتم تعبئة كافة المعلومات الخاصة بنموذج التسجيل في البرنامج ومن ثم الضغط على أيقونة التقديم ليتم تقديم الطلب على الفور.
شروط التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1443
وقد قامت الهيئة الخاصة بالتخصصات الصحية السعودية بتقديم مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم القبول في برنامج الأمن الصحي والتي تتمثل فيما يلي.
- من الضروري أن يكون المتقدم للالتحاق بالبرنامج سعودي الجنسية.
- ألا يكون المتقدم من العاملين في أي وظائف أخرى سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
- يشترط ألا يكون عمر المتقدم للبرنامج أقل من عمر 40 عام.
- يشترط الحصول على مؤهل دراسي عالي لا يقل عن البكالوريوس.
- من الضروري أن يكون المؤهل الخاص بالمتقدم متوافق مع التخصصات المطلوبة.
- يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب السمعة الحسنة والسيرة الطيبة.
- ألا يقل الطول عن 155 سم للنساء، ولا يقل عن 160 سم الرجال.
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