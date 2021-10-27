عروض منتجات التمويل الشخصي من الأهلي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي العروض

عروض منتجات التمويل الشخصي من اهم العروض الحديثة التي تم إطلاقها في الشهر الحالي لجميع السعوديين. والتي اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه أيضا تم إطلاقها في خلال الشهر لجميع مواطنين المملكة. مثل عروض ام جي السعودية علي جميع السيارات في الشهر الحالي ومعرفه الأسعار والأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن عرض التمويل الشخصي من الراجحي في الشهر الحالي بمميزات غير مسبوقه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي تم الإعلان عنها بالإضافة إلي توضيح الأمثلة علي المنتجات التمويلية التي شملتها العروض. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض بالخطوات الصحيحة.

عروض منتجات التمويل الشخصي

اعلن البنك الأهلي عن عروضه الحديثة علي المنتجات التمويلية والتي شملت منتجات التمويل الشخصي للأفراد بدون رسوم. كما أن البنك اعلن أيضا انه يمكن الحصول علي برنامج تحويل المديونية بدون رسوم إدارية أيضا عن طريق تحويل جميع التزاماتك المالية الآن من البنوك الأخري لمنتج التمويل الشخصي. كما شملت العروض أيضا بعض المميزات الرائعة والتي من أهمها:

العروض متاحه لجميع موظفي القطاع الخاص.

عملاء الرواتب لدي البنك الأهلي.

مبلغ التمويل يصل إلي 1.5 مليون ريال وفق ملائتك المالية.

منتجات العروض التمويلية من الأهلي

اعلن الأهلي علن العروض بالأمثلة عبر صفحته والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية والتي يمكنكم حساباتها:

بالسلع المحلية : مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 0.88% فيكون القسط 1696 ريال.

: مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 0.88% فيكون القسط 1696 ريال. بالأسهم المحلية : مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 2.05% فيكون القسط 3433 ريال.

: مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 2.05% فيكون القسط 3433 ريال. التكميلي بالأسهم المحلية : مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 2.34% فيكون القسط 3533 ريال.

: مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 2.34% فيكون القسط 3533 ريال. الإضافي بالأسهم المحلية : مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 2.34% فيكون القسط 3533 ريال.

: مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 2.34% فيكون القسط 3533 ريال. الإضافي بالسلع المحلية : مبلغ التمويل 200000 علي 5 سنوات بمعدل نسبه 1.18% فيكون القسط 3433 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض الأهلي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض من قبل البنك عن طريق الاتصال علي الرقم 8002441005. أو من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين أو زياره اقرب فرع للبنك في جميع أنحاء المملكة. أو عن طريق التقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية: