معرض الأنمي السعودي ورابط وطريقة حجز تذاكر معرض الأنمي السعودي

معرض الأنمي السعودي هو من أشهر المعارض التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض المبهجة للغاية، ومما هو جدير بالذكر أن بداية موسم الرياض في نسخته الأولي قد انطلقت في أكتوبر 2019، وقد تم إقامة معرض الأنمي السعودي الأول بمشاركة السفير الياباني في المملكة العربية السعودية، وقد تم عرض العديد من شخصيات الأنمي الشهيرة، يتم من خلال المعرض مشاهدة عالم الأنمي الخيالي المثير للأطفال وجميع متابعي ومحبي شخصيات الأنمي الشهيرة المعروفة لدي الكبار والصغار، ويمكن للأطفال التقاط اجمل الصور التذكارية مع أبطال الأنمي المشهورين مثل المحقق كونان، وأبطال ون بيس، و كابتن تسوباسا، وغرندايزر، و أبطال ديث نوت، غيرها من الشخصيات .

معرض الأنمي السعودي ورابط الحجز

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة حجز تذاكر موسم الرياض وربطها بتطبيق توكلنا، قد قامت الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توفير رابط للاستعلام عن جميع فعاليات موسم الرياض، كما قامت الهيئة بالإعلان عن توفير رابط لحجز وذاك معرض الأنمي السعودي Saudi anime Expo قبل انطلاق الموسم في نسخته الثانية، وبذلك اصبح بإمكان جميع محبي الأنمي والشخصيات الكرتونية الحجز في المعرض إلكترونياً بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة الي التزاحم وإهدار الوقت أو الجهد، أما عن خطوات حجز التذاكر فهي كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي لموقع موسم الرياض.

يجب اختيار الفاعلية التي ترغب في الانضمام إليها.

في حالة اختيار معرض الأنمي يتم الضغط علي أيقونة ” anime gallery “.

سيتم عرض كافة تفاصيل الفعاليات من موعد ومكان .

قراءة جميع الشروط و الأحكام والموافقة عليها.

الضغط علي ” احجر الآن”.

التسجيل في الموقع وكتابة بيانات صاحب التذكرة عن طريق حساب المستخدم إن وجد، أو عمل حساب جديد.

اختيار الفئة الخاصة بالتذكرة.

اختيار طريقة الدفع ثم سداد ثمن التذاكر ثم تأكيد الحجز.

مشاركة التذاكر مع تطبيق توكلنا.

معرض الأنمي السعودي وشروط الحصول علي التذكرة