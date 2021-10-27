نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور أهلية حساب المواطن عن الدفعة 48 وتعديلات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور أهلية حساب المواطن الخبر الذي ينتظره جميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج دعم حساب المواطن، حيث قام البرنامج في خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 من أكتوبر بالإعلان عن صدور النتائج الأهلية للدورة 48 شهر نوفمبر 2021 ميلادية.

صدور أهلية حساب المواطن

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم حساب المواطن الموحد، وقد أشار البرنامج الي أنه يمكن لجميع المستفيدين والمستفيدات من الدعم التحقق من الأهلية عن طريق الدخول علي الرابط الرسمي للبوابة الالكترونية للبرنامج، كما قام البرنامج بالإشارة الي أن هناك بعض التعديلات والضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد الي جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق ومن ضمن تلك التعديلات ما يلي:

تعليق استقبال الطلبات جديدة للمتقدمين للحصول علي الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس 2020 ميلادية.

إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت الاستقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه ثمانية عشر عاماً أو أكثر.

رفع الإثباتات التالية ” عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو من احد المعاهد أو الكليات العسكرية” كشرط لضمان استمرارية الدعم.

كما يجب علي الأفراد المستقلين تعديل وإضافة المستندات المطلوبة منهم لضمان استمرارية الحصول علي الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

خطوات تجديد الحساب في حالة انتهاء صلاحية المستندات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية الوطنية 1443 هجرية، أشار موقع حساب المواطن إلي إن هناك عدد من الخطوات يجب علي المواطن اتباعها في حالة انتهاء صلاحية المستندات التي يقدمها المستفيد إلي البرنامج و هي كالتالي:

يجب علي المواطن الضغط علي أيقونة” تفاصيل الطلب_ إدارة المرفقات”.

الضغط علي أيقونة ” الإجراءات”.

حذف المرفق المنتهي الصلاحية.

يجب ارفاق المستند الحديث حتي لا يؤثر ذلك علي أهلية المواطن و استحقاقاته.