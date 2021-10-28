منصة مدرستي طريقة التسجيل وجميع المعلومات اللازمة

منصة مدرستي وطريقة التسجيل، مع بداية عام دراسي جديد بدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن طريقة التسجيل والدخول عبر منصة مدرستي لاستقبال جميع الدروس، واستكمال العملية الدراسية، تم انطلاق هذه المنصة التعليمية الكبيرة منذ بداية عام 2019 بعد انتشار الفيروس وأصبح من الصعبة استكمال العميلة الدراسية داخل المدارس، لذلك توجهت الحكومة السعودية بإنشاء بعض المواقع والمنصات التي تعمل على مساعدة الحكومة والطلاب في استكمال الدراسة عن بعد، ولقد أثبتت هذه المنصات والمواقع فاعليتها وكفاءتها وأصبحت الاعتماد عليها بشكل أساسي. كذلك نستعرض طريقة تسجيل الدخول عبر نظام مايكروسوفت ونستعرض ألان جميع الخطوات بالتفصيل.

طريقة التسجيل على منصة مدرستي للطلاب

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل وفتح حساب لأبنائهم على المنصة التعليمية الأكبر في المملكة العربية السعودية التي تخدم كل مستويات التعليم المختلفة وسنعرض الأن أمامكم طريقة التسجيل عبر المنصة لكي يتمكن جميع الطلاب من متابعة شرح المواد الدراسية.

على جميع أولياء الأمور الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم او الدخول على موقع توكلنا ta.sdaia.gov.sa

بعدها يقوم ولى الأمر بالضغط على زر حسابي.

ثم يقوم بالضغط على زر بيانات منصة مدرستي.

ثم يقوم ولى الأمر باختيار اسم المستخدم الخاص به الذي يريد تسجيله.

بعدها يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص به، ثم يقوم بالضغط على إرسال رقم أو كود الذي سيدخله ولي الأمر في المواقع للتأكيد المعلومات.

سوف تصل رسالة على رقم الهاتف التي تم إدخاله بكلمة المرور.

يمكنك الآن من الدخول عبر منصة مدرستي.

يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة تسجيل دخول الطالب.

يقوم بإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور التي تم تسجيلها في الخطوات السابقة.

سوف يطلب الموقع من ولي الأمر تحديث كلمة المرور. ويقوم ولي الأمر بذلك وإدخال حروف إنجليزية وعلامات ترقيم لتقوية رقم المرور.

ثم نقوم بإدخال نفس رقم المرور التي قمنا بتحديثه في الخانة التالية لتأكيد الرقم المرور.

سيطلب الموقع مره اخرى إدخال رقم ولي الأمر لتفعيل الرقم. وسوف يتم إرسال كود ليقوم ولي الأمر بإدخاله في المربع المطلوب.

تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت

حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي عبر حساب Microsoft. وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية: