شروط التمويل العقاري بنك الرياض 1443 في السعودية ؛ يعتبر بنك الرياض المتواجد داخل المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم البنوك الاستثمارية بالمملكة والتي تقوم على تقديم العديد من العروض الخاصة بالقروض التي يلجأ إليها المواطن السعودي ومن هذه الخدمات خدمة التمويل العقاري الذي يقدم عليه كل من لا يمتلك منزلاً ويريد الحصول علي عقار مناسب له ، وقد تأسس بنك الرياض في عام 1957م وقد وصل مبلغ تكلفته إلى مليار ريال سعودي؛ وقام بنك الرياض بإطلاق أول حمله من نوعها وهي حمله بعنوان (سهلناها) خاصة بحلول التمويل العقاري وتقدم هذه الحملة أنواع كثيره من الحلول التمويلية العقارية والتي تكون ما زالت تحت الإنشاء؛ وسوف نقوم بتوضيح كافة الشروط المتعلقة بهذا التمويل فيما يلي.

مميزات التمويل العقاري بنك الرياض

يوجد في بنك الرياض العقاري الكثير من المميزات العقارية وغيرها من المميزات التي يعمل على تقديمها للمواطنين السعوديين ومن هذه المميزات ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية:

يقوم البنك بتقديم التمويل العقاري هذا لجميع المواطنين السعوديين الموجودين في القطاعين العام والخاص وأيضاً الموجودين في قطاع البنوك.

متاح لأي مواطن أن يقوم بإلغاء أو إضافة أي متضامن وذلك حسب رغبته.

يقوم المواطن بعملية إحلال لأي عميل غيره أو يقوم بعملية تسديد مبكر للمبلغ.

يقوم البنك بالتنازل عن العقار الخاص بالقرض للورثه في حالة وفاة العميل.

تبلغ قيمة التمويل العقاري الخاص ببنك الرياض ثلاثة (3) ملايين ريال سعودي ويمكن أن تتم عملية التسديد على ثلاثون 30 عاما ويأخذ البنك له نسبه بسيطة من الربح.

من الجائز إتمام عملية توفير ضامن من أفراد الأسرة الواحدة.

شروط التمويل العقاري بنك الرياض

جميع القروض التي تقدمها كافة البنوك في المملكة العربية السعودية يكون لها العديد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المواطن الذي يريد الحصول علي القرض أياً كان نوع القرض الذي يقوم بالتقديم عليه مثل شروط بنك الراجحي وشروط بنك التنمية الاجتماعية ؛ ومن أهم البنوك التي تضع بعض الشروط الهامة هو بنك الرياض السعودي خاصة في قرض التمويل العقاري الذي نتحدث عنه اليوم؛ وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي القرض سعودي الجنسية.

لا بد أن يكون دخله الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يقوم البنك بتقديم عددا من القروض لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع البنوك والشبه حكومية.

لابد وأن يقوم العميل الذي يعمل في قطاع من هذه القطاعات بتحويل قيمة المرتب الشهري الخاص به إلى بنك الرياض؛ باستثناء قطاع البنوك فإنه تابع للبنك دون تحويل.

كيفية التقديم على تمويل بنك الرياض

يمكن لأي مواطن سعودي أن يقوم بالتقديم على قرض التمويل العقاري بنك الرياض في حالة إذا كانت جميع الشروط التي وضعها البنك كامله ومتوفرة في كل من يريد الحصول على هذا التمويل، وإليكم فيما يلي طريقة التقديم علي قرض بنك الرياض: