سجل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واحصل على مساعدة مالية فورية

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جائحة كورونا وما ترتب عليها من غلاء زيادة فى أسعار بعض السلع وإغراق الكثير من الأسر فى الديون بسبب نفقات الأسر والتزامات بعض النفقات من إيجارات وسداد فواتير وغيرها، حيث يسعى الكثير من المواطنين للتسجيل في مؤسسة الوليد لكي يحصل على مساعدة من المؤسسة حيث تعمل مؤسسة الوليد على الوقوف مع الأسر المحتاجة وتقديم مساعدات متنوعة لمن يرغب في طلب المساعدة وتنطبق شروط طلب المساعدة عليهم، وذلك عبر المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين الراغبين في التبرع للغير، ولا يقتصر دور مؤسسة الوليد للإنسانية على تقديم هذه الخدمات فقط، بل أنها تعمل على تسهيل حياة فئات عديدة بالمجتمع السعودي والكثير من دول العالم حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة ، وتعمل مؤسسة الوليد في تقديم مساعدة المطلقات والأرامل على تحمل مصاريف المعيشة، كما تعمل المؤسسة لمساعدة الراغبين في امتلاك سيارة للعمل عليها ومنزل للإقامة به، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نقدم شروط الحصول على المساعدة وخطوات التسجيل بالمؤسسة لكي تتمكن بعض الأسر من الحصول على دعم مؤسسة الوليد المالي للتغلب على ظروفهم.

خطوات وطريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال. الضغط على خانة تسجيل جديد الموجودة أعلى يمين الشاشة. إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني وكتابته مرة أخرى للتأكيد. تسجيل رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها. تفعيل حساب تويتر، ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال الاسم ورقم المرور للتقديم على المساعدة. الضغط على خانة تعبئة طلب جديد. تحديد نوع الطلب “مسكن – سيارة”. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بالكامل. الإجابة على الأسئلة التي سيتم ظهورها، مثل الحالة الاجتماعية والوضع السكني. تقديم المساعدات السابقة التي تم الحصول عليها من قبل الحكومة أو مؤسسة الوليد بن طلال. تقديم الحالة الاقتصادية لصاحب الطلب. ستظهر شاشة جديدة تؤكد تقديم الطلب بنجاح وأنه سيتم التواصل مع طالب المساعدة في أقرب وقت.

شروط الحصول على دعم مؤسسة الوليد للإنسانية:

يجب أن يزيد دخل الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم عن 3 آلاف ريال سعودي شهريًا. يجب عدم أمتلاك المتقدم للدعم عقار أو سيارة. يجب تقديم تعهد على عدم بيع السيارة التي سيتم الحصول عليها من قبل مؤسسة الوليد بن طلال. تقديم تعهد بعدم بيع الوحدة السكنية التي سيحصل عليها الشخص من المؤسسة. التقديم في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال يتم مرة واحدة.

شروط الحصول على سيارة: