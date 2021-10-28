سرعتها تصل إلى 200 Mbps.. تفاصيل باقة 5g المنزلية من زين وخطوات الاشتراك

عروض عديدة تنافس بها شركة zain للاتصالات في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن الاشتراك في باقة 5g المنزلية من زين التي تصل سرعتها إلى 200 Mbps، لتلبية جميع احتياجات المواطنين والمقيمين، نظرًا للاعتماد الكبير على خدمات الإنترنت في الأعمال المختلفة والتعليم والترفيه، فيما توفر هذه الباقة خدمة بيانات لا محدودة في الاستخدام للأسر والأفراد وقطاع الأعمال والشركات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

كيفية الاشتراك في باقة 5g المنزلية من زين 2021

ويمكن لأي مواطن أو مقيم أو شركة قطاع عام أو خاص في السعودية، الاشتراك في باقة 5g المنزلية من زين إلكترونيا، والاستفادة من المميزات التي توفرها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاشتراك في الباقة. التحقق من تغطية منطقة العميل بالخدمة من خلال خريطة تغطية الـ 5G. اختيار مدة العقد، سواء عام أو عامين. النقر على زر الشراء الآن. إدخال الاسم بالكامل في الخانة المحددة لذلك. كتابة رقم الهاتف للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء في أي وقت. إدراج البريد الإلكتروني. النقر على مربع إنشاء حساب في متجر زين الإلكتروني. النقر على مربع أوافق على سياسة الخصوصية، والشروط والأحكام الخاصة بالشركة. النقر على زر التالي. استكمال بيانات الاشتراك في الباقة.

مميزات باقة 5G المنزلية من شركة زين للاتصالات 1443

وتشمل باقة 5G المنزلية من شركة زين للاتصالات على عددٍ من المميزات، وهي على النحو التالي:

تتميز بالإنترنت اللا محدود.

استلام جهاز راوتر مجانًا مع مُقوّي الشبكة عند توقيع عقد التزام ٢٤ شهرًا.

الحصول على OSN Streaming مجانًا.

وسرعة الباقة تصل إلى Mbps 200.

كما يحصل العميل بموجب شراء هذه الباقة على على Geforce Now مجانًا.

الاستعلام عن عروض Zain السعودية 2021

ومن الممكن الاستعلام عن عروض Zain السعودية أونلاين، لاختيار أنسب عرض للعميل، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: