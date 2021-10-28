نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات رينج روفر الجديدة 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الكشف رسميًا عن سعر ومواصفات رينج روفر الجديدة موديل 2022 في السعودية عملاق الدفع الرباعي والسيارة المفضلة لدى رجال الأعمال نظرًا لما توفره من إمكانيات ومزايا تساعدهم على إنجاز الأعمال خلال الرحلات الطويلة داخل المدن أو على الطرق السريعة وهي واحدة من أفضل السيارات البريطانية بوجه خاص والأوروبية بوجه عام التي تحظى بقبول واسع لدى الشعب السعودي والشعوب الخليجية.

مواصفات رينج روفر الجديدة

تأتي range rover 2022 بأكثر من موديل وأكثر من طراز لكنها تشترك جميعًا في الفخامة والأناقة وقوة الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود حيث يصل معدل الاستهلاك إلى 7.4 لتر لكل 100 كم سواء عند القيادة داخل المدينة أوخارجها.

من ناحية التصميم الخارجي فقد حافظت رينج روفر 2022 على بساطة التصميم وغياب التفاصيل الزائدة أو التي لا حاجة لها ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات range rover المرغوبة على الإطلاق.

كما تأتي السيارة بتصميم داخلي عصري فريد يركز على التفاصيل واستخدام خامات مستدامة مع إمكانية الاختيار بين البدائل الفاخرة حسب الطلب بحيث يمكن للعميل تصميم السيارة التي يرغب فيها وتحديد مواصفاتها بالتفصيل الدقيق.

وتتضمن رينج روفر 2022، مجموعة من التقنيات التي توفر الراحة والثقة مثل نظام التوجيه بكل العجلات ونظام الاستجابة للتضاريس بصورة قياسية، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه Pivi Pro الذي حاز على العديد من الجوائز.

طرازات رينج روفر 2022

هناك العديد من الطرازات في رينج روفر اس في الجديدة منها رينج روفر SE التي تأتي مع عجلات بتصميم 5112 مقاس 21 بوصة وإغلاق هادئ للأبواب وباب خلفي كهربائي يعمل بالإشارة ومقاعد مكسوة بجلد وندسور المُثقب وكذلك رينج روفر HSE التي تأتي مع إضاءة أمامية LED رقمية مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار وعرض الصورة وترتكز على عجلات بتصميم 7023 مقاس 22 بوصة ومرآة داخلية للرؤية الخلفية بنظام ClearSight‏ ونظام الصوت المحيطي الثلاثي الأبعاد ومقاعد مكسوة بالجلد المصبوغ بالأنيلين جزئياً.

سعر رينج روفر 2022

فور الإعلان عن range rover الجديدة تم الكشف عن سعرها عند 582 ألف ريال لكن بعد ساعات تم إزالة السعر من موقع لاند روفر في السعودية.

ومن المتوقع أن يتم إعادة سعر رينج روفر في وقت قريب إلى موقع الوكيل أو عبر المعارض مع العلم أن هذا السعر بدون ضريبة القيمة المضافة التي تصل 15 % أي ما يعادل حوالي 90 ألف ريال وفقًا للسعر المعلن حتى الآن وهو سعر قريب من الأسعار التي يتم بيع سيارات range rover بها حيث تصل لأكثر من 600 ألف ريال.