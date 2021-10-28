2 مليون ريال للسعودي والمقيم وبدون كفيل

بنك البلاد هو أحد البنوك الهامة بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر بنك البلاد العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة وأيضاً يوفر عروض تمويلية متنوعة متاحة للمواطن السعودي وكذلك المقيم حيث يوفر بنك البلاد تمويل شخصي سريع ربما يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي ولا يتعارض هذا القرض الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

2 مليون ريال للسعودي والمقيم لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل سواء السعودي أو المقيم طلب التمويل الشخصي السريع لدى بنك البلاد والذى يتميز بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة ويتميز بما يلي

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد يتميز بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل بنك البلاد بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.

التمويل الشخصي لدى بنك البلاد يتميز بأنه يوفر فترات سداد ميسرة ومرنة ربما تصل إلى 60 شهر.

كذلك يوفر القرض الشخصي لدى بنك البلاد سريعة إتمام الإجراءات.

القرض الشخصي السريع لدى بنك البلاد كذلك يتميز بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

يستطيع أيضاً العميل طلب تمويل إضافي.

كذلك يستطيع العملاء المتقاعدين طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

يتمكن أيضاً للعملاء العاملين بالبنوك طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بدون تحويل الراتب.

كذلك يتمكن المتقدم من الحصول على السداد المبكر في أى وقت للتمويل.

يستطيع كذلك العميل المتقدم على تأجيل قسط من كل عام.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي السريع لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية متاح للسعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي لابد من توافرها وهي