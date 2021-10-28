نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التأمينات الاجتماعية” تتيح خدمة تغيير وإضافة الحساب البنكي لعملاء أنظمة التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خدمة جديدة وهي خدمة إضافة وتعديل رقم الحساب البنكي “الأيبان” وهذا من خلال الخدمة المصرحة في الموقع التابع للمؤسسة إدارة الحساب البنكي، وسيتم هذا الأمر بشكل ذاتي عند قيام المستفيد بالعمل على تنفيذ الأمر خلال الخطوات التي سنذكرها في الفقرات التالية، وإليك الآن التفاصيل.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قامت المؤسسة العامة للتأمينات عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر @SaudiGOSI على القيام بتقديم أحد الخدمات الهامة التي يريد أصحاب أنظمة التقاعد على التعرف عليها، ألا وهي العمل على تقديم طلب لإضافة أو تعديل خاص برقم الحساب الآيبان Iban وسيتم هذا الأمر عبر عدة خطوات وإليك الخطوات في الآتي:

اذهب إلى خدمة إدارة الحساب البنكي.

تلاحظ وجود زر مكتوب عليه ابدأ الخدمة قم بالضغط عليه.

ينقلك إلى صفحة يجب أن تقوم بتسجيل الدخول فيه.

فقط عليك تدوين رقم الهوية وكلمة السر.

الآن اختار الخدمة من القائمة الجانبية المنسدلة.

الخدمة هي إضافة أو تغيير في رقم الحساب المصرفي أو البنكي.

تقوم الآن بتعبئة كافة البيانات المرجو منها.

تبدأ في تقديم الطلب.

المستفيدين من الخدمة

يجب أن تعلم أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المتقاعد والمستفيد على حد سواء، ويستطيع كلاً منهما الحصول على مثل هذه الخدمة عن طريق الذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابع للمؤسسة، أو يقوم بتحميل التطبيق الرسمي حتى يتمكن من الحصول على الخدمات التي تحرص المؤسسة العامة للتأمينات على القيام بوضعها وبرمجتها فقط من أجل الأشخاص المستفيدين والمستحقين داخل الخدمة.

المدة الزمنية لإنجاز الخدمة

يجب أن تدرك أن الخدمات الإلكترونية أتاحت للمستفيدين العديد من الفوائد أهمها إنجاز الوقت، بحيث تستطيع الآن أن تحصل على الرد على طلب تغيير أو إضافة الحساب البنكي عن طريق الخدمة الإلكترونية في سبع أيام فقط، وهذا لم يكن يحدث بكل تأكيد في التعاملات الحكومية التي تحدث وجهًا لوجه.

طرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تستطيع أن تقوم بالتواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الرقم المجاني 8001243344 متاح من الأحد للخميس من الساعة 8 إلى الساعة 4 من مساء اليوم، كما تستطيع أن تقوم بالتواصل مع خدمة العملاء @GosiCare، لذلك احرص على التواصل معهم للرد على أي استفسارات.