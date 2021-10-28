قياس يوضح الفرق بين اختبار القدرات العامة و قدرات الجامعيين بالمملكة

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عمر شويل - جدة قياس يوضح الفرق بين اختبار القدرات العامة و قدرات الجامعيين مع التزامن بفتح باب التسجيل في الاختبارات، وقياس عبر الموقع الإلكتروني، أن لاختبارات العامة تقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، ويقدم باللغة العربية، ويعاني طلاب الثانوية العامة مع اختبارات قياس، بحثا عن الطريق الموصل للجامعة، فاختبارات قياس كحائط منيع ينبغي علي الطالب اجتيازه للوصول للجامعة، وممكن أن يفاجأ الطلاب بعد اختبارات قياس، أن أبواب الجامعة قد أغلقت أبواب القبول بها، والبعض الآخر يضع تقيم خاص به ومعايير خاصة للقبول، فدعا الكثير بالتساؤل عن فائدة اختبارات القياس، وماذا ضياع هذه الشهور مع اختبار قياس، وكان المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم، عبر الموقع الإلكتروني تقريرا مفصلا عن أداء المختبرين.

قياس يوضح الفرق بين اختبار القدرات العامة و قدرات الجامعيين

ماذا تعرف عن قياس Qiyas ؟ الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس بالمملكة

مجموعة اختبارات القبول للكلية في الجامعات السعودية، يقدمها الطلاب السعودين في المرحلة الثانوية، وقبل الالتحاق بالجامعة، وبعض الاختبارات بعد التخرج، وهو احد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، والاختبارات متعددة، اختبار للطلاب في الرياضيات واللغة العربية، واختبارات تحصيلية في المواد العلمية، واختبارات قبول لقياس المواد العلمية، ثم اختبار الكفايات في اللغة الانجليزية، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، ثم أن الاختبارات بعضها اجباري والبعض الآخر اختياري، للقبول بالجامعات، ثم أن كل جامعة تشترط درجة محددة من أي اختبار قياس.

أهداف اختبار قياس قدرات الجامعيين

القراءة بفهم وعمق. ثم البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية. الاستدلال، الاستنتاج، التحليل، الاستقراء، تفسير النتائج، أدراك العلاقات المنطقية، وحل المسائل المبنية علي مفاهيم رياضية. التعرف عل الطلاب لديهم مهارات بحثية وقدرات تزيد من ناجحتهم. ثم تعريف الطالب بمستواه في القدرات العقلية المهمة. تقديم معايير يضاف إلي بقية المعايير المستخدمة لطلاب الدراسات العليا.

أقسام اختبار القدرات للجامعيين

يضم اختبارات القدرات للجامعين 5 أقسام، ولكل قسم مهارة محددة من المهارات المطلوبة، من قبل هيئة التقويم والتدريب:

الاختبار الكمي: يقيس القدرات الرياضية والتحليلية، واختبار القدرات الحسابية والمنطقية، والقدرة علي حل المعادلات الرياضية المبسطة. ثم اللفظي: يقيس أدراك الطالب في العلاقات المنطقية، عن طريق الكلمات والاستنباط للمعاني في سياق الكلام. التفكير الناقد: يقيس القدارات الذهنية، ومعرفة القدرة علي استخلاص المعلومات وتقيمها وتحليلها. اختبار المنطق: اختبار يقيس مدي القدرة علي التفكير التسلسلي بالمنطق، وذلك ضمن الضوابط المحددة. ثم الأشكال: يقيس الاختبار قدرة الطالب علي التمييز، بين الأشكال وقدرته علي توضيح العلاقات المنطقية.

درجة اختبار القدرات للجامعيين

يساعد اختبار القدرات للجامعين، تقييم القدرات والمهارات، ولا توجد درجة معينة للنجاح في الاختبار، والدرجة من الأمور الهامة خاصة عند التقدم للالتحاق بالدراسات العليا، وتحدد الجامعات أرقام مختلفة بشكل سنوي، للقبول في الدراسات العليا للطلاب، وتتراوح درجات القبول من 65% حتي 70% وما فوق.