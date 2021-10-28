متى تبدأ الأمطار والسحب بالسعودية في موسم الوسم 1443؟

بداية الأمطار والسحب بموسم الوسم بالسعودية، يطغى موسم الوسم على الأجواء في المملكة العربية السعودية بهذه الأيام حيث أن موعده هو شهر أكتوبر من كل عام ويسبقه نوء أو موسم سهيل أما الذي يليه فهو موسم أو نوء المربعانية، والفترة الحالية تعيش السعودية في موسم الوسم والذي يشتهر بتساقط الأمطار به، لهذا يرغب جميع الأشخاص بالمملكة العربية السعودية بمعرفة موعد تساقط الأمطار وظهور السحب في موسم الوسم وفي ذلك نشر الدكتور خالد الزعاق وهو خبير بالأرصاد الجوية توقعاته بشأن الأمطار والسحب بموسم الوسم.

بداية الأمطار والسحب في موسم الوسم بالسعودية

نشر الدكتور خالد الزعاق على حسابه الشخصي بمنصة تويتر الزرقاء الأسبوع الماضي بالتحديد يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من أكتوبر الحالي توقعاته وتصريحاته بشأن أمطار موسم الوسم وكذلك توضيح مسميات الأمطار وجاءت كالتالي:

بداية السحب الوسمية بموسم الوسم هي ما يعرف باسم سحب المرابيع وهي الأمطار الموجودة بأول الربيع واسم المرابيع يدل على ندرة تساقط الأمطار بتلك الفترة.

أما عن الأمطار الموجودة في بداية موسم الوسم فتعرف باسم مطر الثروى وهو ما يقصد به الثراء وانتشار الأمطار لتغطية الأرض والنباتات أو يقصد بها مثل نجوم الثراء.

أما عن موسم الوسم فيعود اسمه إلى تأثيره على الأرض بالسعودية حيث يسمها بالاخضرار ويجعلها نضرة وحية بسبب النباتات التي تخرج جراء أمطار موسم الوسم.

توقعات سقوط الأمطار بشهر أكتوبر

تتميز أجواء المملكة العربية السعودية بأنها حارة أكثر الوقت على الرغم حتى إذا كان فصل الشتاء وذلك بسبب الرياح والعديد من العوامل الجوية الأخرى، والفترة الحالية تشهد موسم الوسم وهو من المواسم التي يكثر بها تساقط المطر في بعض الأيام وظهور السحب كذلك، وتشير التوقعات الحالية التي أوضحها الباحث في المناخ والطقس الدكتور نزيه الحيزان أن تساقط الأمطار بشهر أكتوبر وفقًا لموسم الوسم ستكون مع نهاية شهر أكتوبر الحالي على أن تظل مستمر في بعض الأيام حتى بداية الشهر التالي وهو شهر نوفمبر ومن ثم تبدأ الأجواء في أخذ منحنى آخر مختلف بالسعودية.