يجب الإشارة في البداية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي يوم الثلاثاء أعمال النسخة الخامسة الخاصة بمبادرة مستقبل الاستثمار التي يتم إقامتها في الرياض كل عام وبالطبع بمشاركة مجموعة من المدارس التنفيذين والمستثمرين وصناع القرار العالميين أيضا، كما شهد ولي العهد السعودي الجلسة الحوارية الخاصة رئس الوزاري اليوناني التي تم عقدها خلال المنتدي، كما يجب الإشارة أن صندوق الاستثمار العام السعودي يشارك كشريك مؤسس للمبادرة وتدور جميع المناقشات حول العديد من الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق منفعة بشرية حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية ما قبل جائحة كرورنا.

مبادرة الاستثمار السعودية

أولا يجب الإشارة أن هذه المبادرة يتم إقامتها على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر حيث تشمل هذه المبادرة عقد العديد من المؤتمرات التفاعلية حول الاستثمار في التعليم وفي معايير الحكومة البيئة والاجتماعية والمؤسسية أيضا، كما تجمع هذه المبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تحت عنوان الاستثمار في الإنسانية حيث يتواجد العديد من قادرة دول وشركات والعديد من صانعي سياسات والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم في هذا المنتدي العالمي حتى يتم استكشاف العديد من الحلول الرائد التقديم لتحديات المجتمع والعمل على تحقيق هذه الحلول .

فرص تعزيز التعاون بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني

يحب الإشارة أن الأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع السعودي، في الديون الملكي في قرص اليمامة يوم الثلاثاء قد التقي مع رئس الوزارة كيرياموس، كما يجب أن نقول إن هذا اللقاء قد استعراض فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتم البحث في تعزيز التعاون في مختلف المجالات كما تبادل الشخصيات وجهات النظر المختلفة بخصوص العديد من القضايا التي تهم البلدين وهذا يسهم بالطبع في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق، كما أوضحت السعودية واليابان أن هذه الزيارة لرياض تأتي في إطار التعاون بين البلدين وتعد هذه فرصة كبيرة للاحتفاظ بعلاقات الصداقة بين البلدين التي يتخللها العديد من الإنجازات المختلفة.