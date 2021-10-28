منصة مكاني حجز تذاكر الدوري السعودي، من أهم المواضيع الآن داخل المملكة العربية بعدما أعلن اتحاد الكرة في السعودية خلال الساعات الماضية عن تفعيل منصة (مكاني) يتمكن من خلالها جميع محبي ومشجعي كرة القدم من التسجيل والحجز لحضور أفضل وأهم المباريات في الأندية السعودية القادمة، تسعي المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل التقنيات الحديثة لحماية المواطنين وتسهيل عليهم كل الخدمات الممكنة، يستطيع جميع الجماهير من التسجيل وحضور المباريات دون الذهاب إلى مقر الشركة، والوقوف لفترة طويلة لأخذ التذاكر والحجز. كذلك تعتبر المنصة تابعة لوزارة الرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية. وذلك بهدف تسهيل الخصول علي تذاكر الفاعليات الرياضية داخل المملكة.

منصة مكاني حجز تذاكر الدوري السعودي

يستطيع كل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من التسجيل في منصة (مكاني) عبر الأنترنت في غصون خمس دقائق فقط لحضور المباريات في الأندية القادمة، وهذه الخدمة ساعدت الحكومة في المحافظة على الأمن والأمان داخل المملكة، وبالتالي يستطيع كل الجماهير التسجيل عبر الانترنت دون أحداث أي تزاحم او تقارب اجتماعي يؤدي إلى انتشار الفيروس بعد تحوله وأصبح أكثر خطورة مما كان من قبل، ولقد تم صنع لقاحات تعمل على تقليل نسبة الإصابة بالفيروس، ولكن هذه اللقاحات لا تمنع انتشاره، وبالتالي فان الخطر مازال موجود، وعلى جميع المواطنين من إتباع جميع القواعد الاحترازية لمساعدة الدولة على الحفاظ على سلامة المجتمع.

خطوات التسجيل في منصة مكاني

على جميع جماهير ومحبي كرة القدم الدخول على رابط منصة (مكاني) makani.com.sa.

بعد دخول المشجع على المنصة يجب الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

على المشجع قراءة التعليمات والشروط بشكل دقيق، وبعناية كبيرة.

يجب الضغط على زر الموافقة على الأحكام والشروط بعد قراءتها بشكل جيد.

نقوم بالضغط على زر التسجيل.

على المشجع اختيار المباراة الذي يريد حضورها، واختيار المقعد المناسب له.

على المشجع بعدها دفع ثمن التذكرة بواسطة بطاقة الائتمان.

يقوم المشجع بالاحتفاظ بالتذكرة إلى حين قيام المباراة، وفي حالة ضياع البطاقة لم يتمكن المواطن من الدخول وحضور المباراة إلا إذا قام بالحجز مرة أخرى ودفع ثمن تذكرة جديدة.

تطبيق مكاني الدوي السعودي

كذلك أعلنت المنصة عن أنشاء تطبيق للهواتف الذكية لحجز تذاكر المباريات. كما ان التطبيق متوفر للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وهواتف أيفون.