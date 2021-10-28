استعلم الان.. رابط الاستعلام ca.gov.sa عن نتائج الاهلية الدفعه 48 شهر نوفبر 2021

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استعلم الان.. رابط الاستعلام ca.gov.sa عن نتائج الاهلية الدفعه 48 يقدم موقع حساب المواطنين العديد من الدفعات الشهرية للمتقدمين حيث استطاع أن يبلغ معدل أنفاق الموقع حوالي 105 مليار ريال سعودي منذ بدء أولى دورات الموقع وحتى شهر أكتوبر الحالي حيث اقتربت مواعيد تقديم الدفعة الجديدة رقم 48 وتزايد تساؤل المواطنين المشاركين حول طريقة الاستعلام وموعد صرف هذه الدفعات لهم والتي نوضحها وفقًا لأحدث البيانات المقدمة من موقع حساب المواطن.
رابط استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن
لقد أوضح حساب المواطن من خلال نشره لإحدى التغريدات الإخبارية عبر موقعه الرسمي بداخل منصة تويتر بتوفير رابط يمكن جميع المتقدمين من خدمة الاستعلام عن حساب المواطن وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية
- اضغط على أيقونة الدخول الخاصة بموقع حساب المواطن بالضغط على الرابط من https://www.ca.gov.sa/
- الدخول إلى قسم الاستعلام مع وضع بيانات مقدم الطلب بشكل جيد.
- اضغط على رمز التحقق من العنصر البشري.
- بعد ذالك اضغط على اختيار الأهلية والذي يوضح لك تفاصيل الحساب من مدى استحقاق الدفع الجديدة أم لا.
مواعيد وشروط الاستحقاق
وضع موقع حساب المواطن العديد من الشروط الجديدة والتي توضح إمكانية القبول بداخل هذا البرنامج أم لا حيث تضم الشروط ومواعيد الحصول على الدفعات في كل من الآتي
- مقدم الطلب لابد أن يكون مواطن مقيم حامل للجنية السعودية.
- يتم استثناء بعض الفئات من الشرط السابق والذي يضم كل من أبناء المواطنين او أبناء الزوج الغير سعودي او الزوجة الغير سعودية.
- لابد من التقديم للمواطنين المقيمين بشكل دائم ولم يسبق لهم مغادرة. البلاد في مدة تتخطى الثلاث أشهر خلال العام السابق.
- يجب أن تتم مطابقة البيانات بداخل التسجيل مع بيانات المتواجدة بشكل اساسي داخل الحساب.
- يشترط تدقيق وضع البيانات من خلال اضافة معلومات صحيحة تتعلق عدد الافراد المشتركين.
- من الأسرة الواحدة واعمار كل منهم .
- تم تخصيص الموعد النهائي لصرف وتقديم دفعات المواطنين رقم 48.
- وفقًا لما تم إعلانه مؤخرًا بتاريخ 10 من شهر نوفمبر القادم.
- مع ملاحظة إمكانية تعديل هذا الموعد في حال اشتراك موعد الصرف مع إحدى الإجازات الرسمية للمملكة.
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