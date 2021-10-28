نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توثيق ومصادقة عقود الزواج بالمملكة لحظيًا بوزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن توفير إجراءات جديدة من أجل إنهاء ومصادقة العقود الخاصة بالزواج، ومن خلال هذه الإجراءات يتم المساهمة في سرعة إنجاز العقد من جميع جوانبه، ويشمل ذلك أيضاً تحديث الحالة الخاصة بطرفي العقد من خلال الأحوال المدنية بالمملكة، وقد أوضحت وزارة العدل بأن الإجراءات الجديدة التي تخص عقود الزواج هي بأن التقديم سيتم بداية من خلال المستفيد علي أن يقوم بتسجيل البيانات الرئيسية للمستفيدين والأطراف بواسطة موقع وزارة العدل الإلكترونية وتسجيل البيانات المطلوبة بعد أن يتم التأكد من صحتها ثم تقديم الطلب، وسوف نوضح لكم خطوات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً بموقع الوزارة.

توثيق ومصادقة عقود الزواج بالمملكة لحظيًا

وزارة العدل قد وضحت بأن المختصين العاملين لديها يقومون بمراجعة طلبات التسجيل الخاصة بالزواج والتحقق من صحتها وتوافر جميع الأركان والشروط الخاصة بأي عقد زواج، وذلك خلال مدة بسيطة لا تزيد عن يومين عمل كحد أقصى، ثم بعد ذلك يتم مصادقة الأطراف المعنية على الوثيقة، ويستطيع صاحب الطلب أن يقوم بالتوجه بعقد الزواج والعمل علي اختيار المأذون الذي يرغب به من أجل التحقق النهائي من المتطلبات الأساسية، علي أن يكون سماع الموافقة الخاصة بالزوجة على العقد الخاص بالنكاح شفهياً من خلال مسؤوليته الشخصية، ويتم العمل علي إثبات ذلك من خلال الموقع الإلكتروني، ويأتي ذلك من خلال التعميم الذي تقنينه من خلال وزارة العدل لجميع مأذوني عقود الأنكحة لهذا الأمر.

وقد وضحت الوزارة أيضاً بأن هذه الإجراءات سوف تعمل علي التقليل من الأخطاء التي كانت تحدث عند تسجيل البيانات خلال فترة إجراء العقد، كما سيكون إتمام العقد والمصادقة الخاصة به ستكون لحظية من خلال التعاون الخاص بالربط مع هيئة الأحوال المدنية، مما يعمل علي سرعة تغيير الحالة الاجتماعية لكل من الزوج والزوجة ثم بعد ذلك يتم تسجيل العقد رسمياً.

ويأتي تفعيل خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج بالمملكة لحظياً من الخدمات الجديدة التي من خلالها تحرص الوزارة علي خدمة المواطنين التابعين لها داخل المملكة وتقديم كل ما يعمل علي تسهيل أمورهم الشخصية.