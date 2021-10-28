زاد البحث مؤخرًا عن طريقة حجز مطاعم المربع موسم الرياض 2021 فبعد الإقبال الحافل الذي شهدته افتتاحية موسم الرياض 2021. بدأت الفاعليات في الانطلاق الواحدة قبل الأخرى، ولعل من أبرز تلك الفاعليات مطاعم المربع والتي تضم مجموعة من المطاعم الفاخرة. وهذا وقد تم الكشف عن كيفية حجز مطاعم المربع عبر صفحة موسم الرياض الرسمية بالخطوات الآتية:

مطاعم المربع موسم الرياض 2021

بدأت فاعليات منطقة المربع موسم الرياض 2021 يوم 24 أكتوبر الجاري وهي عبارة عن مجموعة من المطاعم العالمية تقدم مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأطباق من كل الثقافات يقوم بإعدادها أمهر الطهاة بالعالم قادمين من الولايات المتحدة وانجلترا وايابان وفرنسا وإيطاليا والأرجنتين وتتراوح أسعار التذاكر من 200 ريال -500 ريال للفرد الواحد وتضم مطعم للمأكولات العالمية إلى جانب 7 مطاعم و3 مقاهي عالمية ويمكن الحجز بالطريقة الآتية

طريقة حجز مطاعم المربع موسم الرياض 2021

تثبت تطبيق chefs .

قم بالتسجيل في التطبيق باسم المستخدم وكلمة المرور والسماح للتطبيق باستخدام ملفات الجهاز.

انقر على أيقونة موسم الرياض واختر منطقة الساحة لحجز التذكرة .

استكشف المطاعم في منطقة المربع.

ثم اختر المطعم وحدد عدد الأفراد مع مراعاة ألا يقل العدد عن فردين.

ثم اختر الموعد والتوقيت واليوم المناسب لإتمام عملية الحجز.

فعاليات المربع

يضم المربع مجموعة من الفاعليات الجميلة تصحبك بجولة بين عواصم العالم وأنت بمكانك وتبدأ الفاعليات هناك على النحو الآتي:

الاستقبال عند البوابة استقبال مميز على الطريقة السعودية تقديم المشروبات كالقهوة العربية بالنكهة السعودية والبخور العربي الفاخر.

الحديقة الليلية تضم عدد من الأشجار الجميلة تنقلك للأجواء الساحرة تقام فيها المناسبات والاحتفالات.

المتحف الوطني السعودي وهو من أضخم فاعليات موسم الرياض سيكون متاح للزيارة تتعرف من خلاله على التاريخ الكامل لتطور منطقة شبه الجزيرة العربية، لتثقيف الطلاب والباحثين.

متحف قصر المربع من أبرز فاعليات الموسم يشمل عرض وصفي لتاريخ المملكة ولمحة عن تاريخ المملكة تم تصميم القصر على الطراز النجدي ويتكون من ثلاث طوابق .

مطاعم المربع موسم الرياض