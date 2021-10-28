نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بدون فوائد لا يشترط كفيل ميسر السداد بأقل قسط شهري بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بدون فوائد لا يشترط كفيل من بنك سامبا قرض الخير إحدى البرامج التمويلية الموجودة بالبنك للمساهمة في إيجاد المال للمواطنين ساكني المملكة العربية السعودية، ويعد بنك سامبا من أكبر البنوك الموجودة بالسعودية مرخص بممارسة التمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي أي معتمد من البنك المركزي، يقدم عدة قروض ميسرة السداد بحيث يتمكن العملاء من اختيار النوع المناسب لهم حسب الظروف المالية لكل شخص وحسب المعايير والمتطلبات لكل منتج أيضاً، فيما لا يطلب البنك مستندات كثيرة بل على العكس تماما يعمل بأسهل إجراءات ممكنة لإيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين، ومن الجانب الآخر يدع فريق مدرب من خدمة العملاء على أعلى مستوى من حسن التعامل لكي يوفر أفضل خدمة والرد على الاستفسارات وذلك عبر التواصل على رقم بنك سامبا المجاني 800124200.

كيفية الحصول على تمويل شخصي فوري بدون فوائد لا يشترط كفيل

المستندات المطلوبة :-

الدخول عبر الموقع الإلكتروني بنك سامبا www.samba.com (تمويل الخير بدون كلفة آجل).

تعبئة نموذج طلب قرض بدون فوائد.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة “سارية الصلاحية”.

تعريف من جهة العمل يتضمن الراتب والبدلات إن وجدت وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب تحويل الراتب.

العنوان في البلد بالنسبة للوافدين.

تمويل شخصي فوري بدون فوائد لا يشترط كفيل بنك سامبا

يعد تمويل الخير من افضل المنتجات التمويلية لدى بنك سامبا وذلك نظراً لأنه يتيح للعميل الدفع بدون كلفة آجل لمدة ثلاثة أشهر وذلك بحد أقصى للقرض 100 ألف ريال سعودي متاح للسعوديين، والوافدين شرط مع وجود مستحقات نهاية الخدمة، كما يشترط البنك ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة والدخل الشهري لا يقل عن 5.000 ريال سعودي.

علماً بأن هذا النوع من التمويل مدة السداد 9 أشهر فقط، هذا وقد أوضح البنك أنه لابد من تحويل الراتب.

يذكر أن بنك سامبا يقدم أكثر من منتج للتمويل بدون ضامن بالإضافة إلى خدمة الحاسبة الإلكترونية التي تسهل على العملاء معرفة قيمة القرض والقسط الشهري ولكن هذه النسب تقديرية فقط، للحصل على النسب الفعلية عليك التواصل مع فريق خدمة العملاء للاستفسار أكثر عن التمويل.