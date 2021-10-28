نعطيك قرض حتى لو عليك قروض الشروط وطريقة التقديم

نعطيك قرض حتى لو عليك قروض هي إحدى أهم الخدمات التي يقدمها بنك الرياض للعملاء، فيمكن لك الحصول على قرض حتى لو عليك التزامات في حالة توافر شروط التمويل بالبنك، ويوفر البنك الحصول على تمويل مع وجود التزام بنكي بغرض توحيد التزام العمل في قسط واحد فقط، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على تفاصيل نعطيك قرض حتى لو ليك قروض.

نعطيك قرض حتى لو عليك قروض

يمكن الاستفادة من توحيد الالتزامات المقدم من البنك تحت مبدأ نعطيك قرض حتى لو عليك قروض في حالة توافر الشروط التالية:

شروط الحصول على تمويل مع وجود التزام بنكي

يتم الاستفادة من البرنامج للسعوديين.

تختلف قيمة صافي راتب المتقدم باختلاف قطاع العمل التابع له.

يبدأ قبول التسجيل بالبرنامج من سن 18 عام.

في حالة عمل المتقدم بإحدى الجهات المعتمدة من قبل البنك فينبغي أن يصل صافي مبلغ التمويل بعد سداد الالتزامات المستحقة عليه مبلغ 5000 ريال أو أكثر، وفي حالة الجهات الغير معتمدة لابد ألا يقل صافي المبلغ عن 10000 ريال.

عدم زيادة مدة الأقساط عن 60 شهر.

لابد أن يكون المتقدم عاملًا بإحدى القطاعات أو الجهات بالإضافة إلى كونه على رأس العمل وليس من المتقاعدين.

إيداع راتب المتقدم ببنك الرياض عبر نظام سريع.

مزايا توحيد الالتزام بنك الرياض

يتمتع المستفيد من البرنامج بالعديد من المميزات والتي تضم:

إنهاء كافة إجراءات التمويل في وقت سريع.

يتم سداد هامش ربح زهيد.

يقوم البنك بسداد كافة الالتزامات لدى البنوك الأخرى على العميل.

يقوم البنك بإعفاء الورثة من سداد أقساط التمويل في حالة وفاة مقدم الطلب.

يمكن التمويل بمبالغ ضخمة للجهات المعتمدة قد تصل إلى 3 مليون ريال، أما الجهات الغير معتمدة فبحد أقصى نصف مليون ريال.

خطوات الاستفادة من توحيد الالتزامات