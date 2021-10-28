500 ألف ريال للسعودي والموظف والعاطل والمتقاعد والمقيم بدون تحويل راتب

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يقدم من بنك الرياض السعودي لجميع المواطنين بالمملكة السعودية والمقيمين أيضاً، حيث يعد بنك الرياض من افضل البنوك التي تقدم العديد من التمويلات الشخصية المختلفة بجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، حيث أننا سوف نقوم بتوضيح من خلال مقالنا هذا شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد عليكم اتباع المقال لتتعرف علي الشروط اللازمة.

تعرف علي احكام التمويل للمواطن السعودي

يقدم التمويل الشخصي للمواطن الذي لا يقل في العمر عن ثمانية عشر عام، والتي يقدم التمويل الشخصي بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم بفترة سداد تصل إلي خمس سنوات، وسوف نوضح الشروط التي لا بد من توافرها.

الراتب الشهري لا يقل عن 3.000 ريال سعودي وللمواطن العسكري والقطاع الحكومي ولموظفي الشركات الكبري لا يقل عن 5000 ريال والقطاع الخاص.

مدة خدمة العميل لا تقل عن 12 شهر لموظفي القطاع الخاص، وشهر لموظفي الشركات الكبري لمن تبدأ رواتبهم من 5000 ريال سعودي ولموظفي القطاع الخاص.

الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي للقطاع العسكري و5000 ريال للموظفين في الشركات الكبري والقطاع الخاص.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي لأصحاب الأعمال الحرة

يقدم التمويل الشخصي من بنك الرياض لأصحاب الأعمال الحرة بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلي 500.000 ريال سعودي.

متاح التمويل للسعودي وغير السعودي. لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 30.000 ريال سعودي. مدة سداد التمويل الشخصي يصل إلى 36 شهراً. مدة خدمة العمل لا تقل عن 12 شهر. العمر لا يقل عن 25 عام.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي للمتقاعدين

يقدم التمويل من بنك الرياض السعودي للمواطنين المتقاعدين والحاصلين علي المعاش، فقد وضع بنك الرياض عدة شروط لا بد أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي.