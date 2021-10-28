تمويل حتي 5 مليون بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي وشروط سهلة

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تمويل حتي 5 مليون بدون كفيل ، عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، والذي تقدمه شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج لتلبية الاحتياجات المالية لجميع الأنواع الأعمال التجارية بالمملكة ، كما توفر الشركة هذا التمويل الميسر لخدمة الاحتياجات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية ، وقد جاءت شركة البيت الأهلي للتمويل ضمن مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي تقدم حلول تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد. مزايا تمويل قطاع الأعمال من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل حلول تمويلية مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة من خلال تمويل قطاع الأعمال مبالغ مالية تبدأ من 250 ألف ريال سعودي ، ويمكن أن تصل قيمتها حتي 5 مليون ريال سعودي.

إمكانية تمويل الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تمويل قطاع الأعمال يتميز بهامش ربح تنافسي.

مدة سداد مرنة وميسرة تناسب جميع العملاء بالمملكة.

تعمل شركة البيت الأهلي للتمويل علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل بدون كفيل المتاح لديها لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية. أهم الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بالشركة أو المنشأة في المملكة العربية السعودية.

يلزم تقديم صورة من هوية أو إقامة الشركاء في الشركة أو المؤسسة.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل تقديم أصل كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر.

تقديم العنوان الوطني للشركة أو المنشأة في المملكة العربية السعودية.

لإنهاء إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأعمال بالمملكة ، يجب تقديم القوائم المالية المدققة وذلك لأخر سنتين.

يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة أو المنشأة بالمملكة.

تقديم كروكى لموقع الشركة أو المنشأة التي تتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.

يجب لإنهاء إجراءات طلب الحصول على تمويل قطاع الأعمال بدون كفيل المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل ، تقديم صورة من ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالشركة أو المنشأة.

يمكن أن تطلب شركة البيت الأهلي للتمويل مستندات أخرى يلزم تقدمها لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل قطاع الأعمال بدون كفيل المتاح لدي الشركة في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل حتي 5 مليون بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي وشروط سهلة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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