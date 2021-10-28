شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي 1443 حاسبة التمويل

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عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي من أهمها الجنسية السعودية للمتقدم مع اختلاف هذه الشروط باختلاف كون المواطن يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة أو القطاع الخاص من حيث الحد الأدنى للراتب الذي يتقاضاه بالإضافة إلى مدة العمل في تلك القطاعات بهدف الاستفادة من القروض العقارية للراجحي والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

يتطلب مصرف الراجحي توافر شروط معينة للحصول على تمويل عقاري وهي:

أن يكون العميل يحمل الجنسية السعودية

ضرورة تحويل راتب العميل إلى البنك

أن يكون العميل المتقدم للقرض من المستحقين في صندوق التنمية العقارية كي يحصل على الدعم

نسبة الأرباح التي يحصل عليها البنك تحدد عبر صندوق التنمية العقاري بما يتفق مع أحكام الشرع

يكون المتقدم للتمويل على قيد العمل بأي من القطاعات بالمملكة العربية السعودية سواء الحكومي أو القطاع الخاص.

شروط القرض العقاري المدعوم

كما تم تحديد عدد من الشروط الهامة من أجل استحقاق القرض المدعوم من بنك الراجحي

كون راتب من يعمل بالقطاع الحكومي السعودي 5000 ريال سعودي بحد أدني

راتب العاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 7500 ريال

كون فترة العمل للموظفين في القطاع الحكومي بالمملكة يجب أن لا تقل عن 6 اشهر عند تقديم طلب القرض

كما يلزم من بين شروط التمويل العقاري المدعوم الراجحي أن يكون عمر طالب القرض ما بين 21 وستون عاما

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم

خطوات الاستفادة من حاسبة التمويل العقاري للراجحي

قم باختيار القطاع الذي تنمي إليه الحكومي أو شبه الحكومي

اكمل البيانات من الاسم وتاريخ الميلاد

إدخال سعر العقار الذي تريد شراؤه

كتابة أجمالي الراتب الشهري للمتقدم للتمويل

الأوراق المطلوبة للتمويل العقاري الراجحي

تعبئة النموذج الخاص بالتمويل بكافة البيانات المطلوبة

صحة كافة البيانات المعبئة في النموذج وكتابتها بوضوح ودقة

صورة من الهوية الوطنية السارية لطالب القرض

يحرص الراجحي بكافة فروعه المنتشرة بين أرجاء المملكة العربية السعودية على التسهيل على المواطن السعودي في شراء العقار أو المنزل أو ما يلزم من ترميم بيت بواسطه عدد من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للمواطن الذي يحمل الجنسية السعودية .