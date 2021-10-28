تقسيط سيارات شركة التيسير عبر تمويل المرابحة الشروط والأوراق

تقسيط سيارات شركة التيسير التي تعتبر واحدة من أهم شركات تقسيط السيارات في المملكة العربية السعودية يزداد البحث عنها من أجل التعرف على شروط عروض التيسير الجديدة وما هو أفضل تمويل سيارات تقدمه الشركة للمتعاملين، حيث اعتادت التسهيل على الجميع لتمكينهم من الحصول على عروض شركة التيسير للقروض من بينها قروض السيارات ويمكن التواصل مع رقم شركة التيسير للسيارات للتعرف على شروط الاستفادة من عروض تقسيط سيارات من شركة التيسير 2022 كما وفرنا لكم من قبل عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021.

تقسيط سيارات شركة التيسير

توفر الشركة للعملاء أكثر من برنامج يمكنهم من خلاله الحصول على السيارة المفضلة لديهم ومن أهم هذه البرامج:

تمويل المرابحة من شركة التيسير

يمكن الاستفادة من تقسيط السيارات عن طريق المرابحة من شركة التيسير من خلال شراء سيارات جديدة وبمزايا متعددة وهي:

مزايا تقسيط المرابحة شركة التيسير

يتاح تقسيط السيارات بدءً من سنة واحدة وبحد أقصي 5 سنوات.

يحصل المتقدم على موافقة في وقت قياسي.

يمتلك العميل السيارة منذ أول يوم.

تقوم الشركة بالتعاقد مع العديد من الوكلاء داخل المملكة.

لا تلزم الشركة العميل بتحويل الراتب، أو توفير كفيل.

يتم سداد قسط ثابت طوال فترة التقسيط.

لا يحتاج العميل إلى الذهاب إلى مقر الشركة فيمكنه التقديم عبر الإنترنت.

يمكن تقسيط السيارات بنسبة 100% من قيمتها.

الأوراق المطلوبة لتقسيط المرابحة شركة اليسر

أما عن الأوراق المطلوبة للاستفادة من تمويل المرابحة من أجل تقسيط سيارات شركة التيسير فهو منصب في:

ضرورة توفير خطاب يفيد بما يتقاضاه المتقدم من راتب.

في حالة العمل بالجهات الخاص ضرورة توافر جواب التأمينات الاجتماعية.

بيان بحركات الحساب الخاص بالعميل من البنك لمدة 3 أشهر.

تقديم العنوان الوطني للمتقدم.

رخصة قيادة العميل على أن تكون سارية.

إقامة العميل أو الهوية الوطنية.

شروط تقسيط سيارات شركة التيسير