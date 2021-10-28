عرض تمويل الراجحي للمتقاعدين بالتقسيط حتى 5 سنوات وبمبالغ مالية كبيرة

عرض تمويل الراجحي للمتقاعدين بالتقسيط حتي 5 سنوات ، أحد الحلول التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي للمواطنين الموشكين على التقاعد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، وبالتقسيط علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة، كما أتاح مصرف الراجحي في المملكة للعملاء إمكانية الاستفادة من عرض تمويل الراجحي بأقل راتب وبأقل هامش ربح تنافسي وشروط ومتطلبات سهلة وميسرة.

كيفية التقديم على طلب عرض تمويل المتقاعدين من مصرف الراجحي

يمكن للعملاء الموشكين على التقاعد داخل المملكة العربية السعودية ، التقديم على طلب للحصول على التمويل الشخصي الفورى وبالتقسيط حتي 5 سنوات من مصرف الراجحي، عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل مصرف الراجحي للعملاء المتقاعدين عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة لطالب التمويل.

أهم مزايا التمويل الشخصي للمتقاعدين من مصرف الراجحي

تمويل مصرف الراجحي لطالب التمويل المتقاعد مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الحصول من خلال هذا العرض التمويلي علي مبالغ مالية تبدأ من 8000 ريال سعودي ، وتصل حتي 2 مليون ريال سعودي.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

يقدم البنك للعملاء موافقة سريعة وفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي.

صرف سريع وفورى لمبلغ التمويل الشخصي.

يوفر مصرف الراجحي للعملاء فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي علي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

يعمل البنك علي سرعة إنهاء إجراءات إعادة الجدولة بعد التقاعد.

الشروط العامة والأوراق اللازمة للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي