مصرف الراجحي و شروط الحصول على بطاقة موسم الرياض 2021

لكل متابعينا عبر موقعنا موقع ثقفني يزداد البحث في الاونة الاخيرة داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات الحصول على بطاقة موسم الرياض وهي الأكثر تداولا الآن على محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا المتعارف عليه في خلال هذه الفترة حيث الحدث الأهم موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث أن بطاقة التسوق والتي يقوم بطرحها مصرف الراجحي السعودي تحتوي على الكثير والكثير من الخدمات، وكذلك المميزات حيث يمكنك الآن استخدام تلك البطاقة في عمليات التسوق وبكل سهولة .

الراجحي وبطاقة موسم الرياض

يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على بطاقة موسم الرياض والمقدمة من الراجحي . والتي طرحت بشكل إلكتروني سلس وبسيط وذلك بعد أن تعرف ماهي الشروط الأساسية للحصول على هذه البطاقة ، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نعرض على حضراتكم خطوات الحصول على البطاقة كالتالي :-

يجب أولا أن تقوم بتحميل تطبيق الراجحي جوال الإلكتروني وذلك على هاتفك المحمول وذلك من خلال موقع البلاي ستور وذلك إذا كان يعمل هاتفك المحمول بنظام الأندرويد، أو اذا كان هاتفك المحمول يعمل بنظام الـ ios فقم بتحميلة من علي الآب ستور .

ومن ثم قم بتسجيل الدخول على هذا التطبيق وذلك من خلال إدخال كلمة السر الخاص بك واسم المستخدم ، وإذا لم يكن لديك حساب مسبقا على هذا التطبيق يمكنك إنشاء حساب جديد والتعامل على التطبيق من خلاله .

سوف يتم إرسال رمز تحقق على هاتفك المحمول وذلك من قبل مصرف الراجحي ويطلق على هذا الرمز رمز التوثيق .

قم بالنقر على استكشاف بطاقتنا وذلك من خلال الصفحة الرئيسية لتطبيق الراجحي جوال.

تعرف على شروط الحصول على بطاقة الرياض