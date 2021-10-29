بنك الراجحي يوضح معني رسالة الرصيد الغير متاح ويطمئن عملائه

ازداد في الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محركات البحث وتحديدا من عملاء مصرف الراجحي وذلك من أجل رسالة الرصيد الغير متاح بنك الراجحي وتصدرت التساؤلات هذا العنوان على كافة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عملاء بنك الراجحي والذين قد استلموا هذه الرسالة عن طريق قيامهم بعمليات تفقد لحسابهم الشخصي أو القيام باستخدام الحساب في عمليات الشراء . فهل هذه الرسالة تفيد أنه قد نفذ رصيد حسابهم في البنوك؟ إجابات هذه التساؤلات والتفسيرات التي تراود جميع عملاء مصرف الراجحي قام المصرف بالإجابة عليهم جميعا ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نوضح كل ما طرح من إجابات قبل بنك الراجحي.

نتعرف سويا على تفسير معني الرصيد غير متاح من بنك الراجحي

كما ذكرنا سلفا اعلي المقالة أنه ازدادت التساؤلات من قبل عملاء بنك الراجحي والتخوف حول رسالة الرصيد غير متاح ، فقد قام مصرف الراجحي على وجه السرعة توضيح ماهو السبب وراء تلك الرسالة في بعض نقاط وسوف نعرضها كالتالي:

اولا ان المبلغ المطلوب قبل وصول تلك الرسالة قد يكون تابعا إلى شركات استثمارية أو تاجر وانه سوف يتم استرجاع هذا المبلغ في فترة سبع أيام وذلك من وقت طلب المبلغ. ثانيا أو تكون قد وصلت هذه الرسالة إليك وذلك من خلال قيام العميل بحجز مبلغ من المال فانه وعلى الفور سوف يتم خصم هذا المبلغ من القيمة الإجمالية لحسابه . ثالثا كما أنه تأتي هذه الرسالة أيضا في حالة أن العميل قد قام بعملية شراء إلكترونية في حين أنه حدث خطأ في وجود تعلق من الخدمة نفسها . رابعا كما انه أيضا قد تصلك هذه الرسالة في حال عملية شراء من سوق أمازون والمعروف عنه أنه يقوم بحجز المبلغ أولًا وذلك للتأكد من وجود المبلغ فعليا ثم القيام بعملية الخصم.

نعلم جيدا أن بنك الراجحي هو أحد من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يمنح الراحة التامة لكافة عملائة ويعمل دوما على راحتهم ومساعدتهم وتحسين خدماته لأجلهم كما أنه ليس الاكبر في المملكة فقط بل في الشرق الأوسط وما أن حدث تساؤل حول موضوع ما سارع وجاوب على كافة الاسئلة كما أنه يلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع تلك الخدمات التي يقدمها.