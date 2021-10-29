تهتم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالعديد من الخدمات الإسكانية للمواطنين السعوديين، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية أون لاين في السعودية، حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام إلكترونيًا وعدم الاضطرار إلى زيارة فروع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ذلك فقد قدمت الوزارة عبر موقع سكني إمكانية التسجيل للمستفيدين الجدد والتقديم للحصول على دعم سكني، تابع في السياق التالي للكشف عن خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية أون لاين في السعودية 1443.

خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية 1443

أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام الإسكان برقم الهوية فقط، ويتم هذا باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الإسكان السعودية.

ثم كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

بعدها يتم إدخال تاريخ الميلاد والجوال في الحقول المخصصة لها.

تحصل على رسالة نصية على هاتفك الجوال تحتوي على كلمة السر.

أكتب كل من رقم الهوية وكلمة السر.

ثم يتم النقر بعدها على استعلام لتظهر لك كافة المعلومات التي تتعلق بشأن المستفيد من دعم سكني.

كما تظهر لك كافة الأسماء المستفيدة من خدمات البنك العقاري وأسماء الأفراد المستحقين من الشقق الجددة.

طريقة التسجيل في موقع سكني للمستفيد الجديد

وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تمنح المستفيدين الجدد بالمملكة إمكانية التسجيل في موقع سكني التابع لوزارة الإسكان والتقديم من خلاله للتمكن من الحصول على دعم سكني، ويتم هذا عبر اتباع التالي من خطوات: