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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية أون لاين في السعودية 1443 في المقال التالي
تهتم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالعديد من الخدمات الإسكانية للمواطنين السعوديين، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية أون لاين في السعودية، حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام إلكترونيًا وعدم الاضطرار إلى زيارة فروع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ذلك فقد قدمت الوزارة عبر موقع سكني إمكانية التسجيل للمستفيدين الجدد والتقديم للحصول على دعم سكني، تابع في السياق التالي للكشف عن خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية أون لاين في السعودية 1443.
خطوات الاستعلام عن الإسكان برقم الهوية 1443
أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام الإسكان برقم الهوية فقط، ويتم هذا باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى رابط موقع وزارة الإسكان السعودية.
- ثم كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.
- بعدها يتم إدخال تاريخ الميلاد والجوال في الحقول المخصصة لها.
- تحصل على رسالة نصية على هاتفك الجوال تحتوي على كلمة السر.
- أكتب كل من رقم الهوية وكلمة السر.
- ثم يتم النقر بعدها على استعلام لتظهر لك كافة المعلومات التي تتعلق بشأن المستفيد من دعم سكني.
- كما تظهر لك كافة الأسماء المستفيدة من خدمات البنك العقاري وأسماء الأفراد المستحقين من الشقق الجددة.
طريقة التسجيل في موقع سكني للمستفيد الجديد
وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تمنح المستفيدين الجدد بالمملكة إمكانية التسجيل في موقع سكني التابع لوزارة الإسكان والتقديم من خلاله للتمكن من الحصول على دعم سكني، ويتم هذا عبر اتباع التالي من خطوات:
- أدخل إلى رابط موقع سكني الرسمي.
- ثم اكتب رقم الهوية، وانقر على برنامج الروبوت حتى يتم التحقق من الهوية.
- انقر بعدها على أيقونة التالي.
- ثم ابدأ في ملء البيانات المطلوبة منك من تاريخ الميلاد ورقم الجوال.
- أكتب كلمة المرور ثم قم بتأكيد الكلمة مرة أخرى.
- أكتب بعدها رمز التفعيل الذي تحصل عليه في رسالة نصية على هاتفك الجوال.
- ثم اضغط على زر التسجيل.
- تنتقل بعدها إلى واجهة الصفحة الرئيسية لموقع سكني.
- اضغط على التقديم على برنامج الدعم السكني.
- اقرأ الشروط ووافق عليها.
- تأكد من دقة وصحة كافة البيانات، ثم اضغط في النهاية على إنهاء كافة العمليات.
- عندما يتأكد النظام من أنك مستحق لكافة شروط الحصول على دعم سكني تحصل على رسالة تأكيدية باستحقاق الدعم.
- في تلك الحالة يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للتمكن من حجز الوحدة السكنية.
- أما في حالة رفض الطلب بالحصول على الدعم، يتمكن المواطن من تقديم طلب اعتراض مع تقديمه للمستندات التي تدعم موقفه من الاعتراض للحصول على الدعم.
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