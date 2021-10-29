شروط صك الإعالة وطريقة أستخراجه. صك الإعالة هوا وثيقة للنساء المتزوجات أو المعيلات. وذلك من اجل الحصول علي الإعانات من المؤسسات الخيرية أو الاجتماعية دون الحاجة إلى قضايا. وكما أن صك إعالة يخدم فئات النساء المطلقات و الأرامل الذين لا دخل لهم ولم يتزوجن مرة أخري. وكما يخدم الفتاة التي توفي والدها ولا عائل لها. و السيدة التي لا ينفق عليها زوجها. وكذلك الفتاة التي لا يصرف عليها والدها. وتعتبر أهمية صك الإعالة فى مساعدة الحالات التي تتعرض لمعاملات قاسية من الزوج أو الأب وعدم رغبتهم فى الأنفاق. أو إنقاص حقوقهم المالية. ونتعرف الآن علي شروط صك الإعالة وطريقة أستخراجه.

أولا شروط الحصول على صك إعالة

أعلنت وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط و الضوابط للحصول على صك آلإعالة وهي :

أن تكون المرأة سعودية الجنسية. أن لا تكون تزوجت مرة أخري. عدم حصول المرأة على وظيفة. أن تقوم المرأة المتقدمة بملأ النموذج الإلكتروني للحصول على صك الإعالة. وبعد قبول الطلب يستخرج صك الإعالة للاستفادة من الخدمات التي توفرها وزارة العدل. وكما يجب الحصول علي أمر معتمد من وزارة العدل لإصدار صك الإعالة. أن يتم حجز موعد عبر البوابة الإلكترونية والحضور في الموعد المحدد. ويجب تقديم بطاقة الأحوال وحضور اثنين من الشهود مع مقدمة الطلب. ويجب تقديم بيانات الأبناء المستنفدين من صك الإعالة حال حصول الأم علي الولاية عليهم.

ثانيا طريقة الحصول على صك الإعالة

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من الرابط www.moj.gov.sa بعد ذلك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. ثم من قائمة خدمات المحاكم نختار الخيار تقديم طلب الدوائر النهائية. بعد ذلك تظهر صفحة التفاصيل ونضغط علي أيقونة الدخول إلي الخدمة. ثم نضغط على أيقونة تقديم طلب جديد. بعد ذلك تظهر أمامك مجموعة من الخدمات نختار خدمة طلب أعالة. سوف تظهر بعد ذلك صفحة البيانات نقوم بتعبئة الخانات. واختيار المحكمة التابع لها مقدمة الطلب. بعد ذلك تقوم بإضافة بيانات الشهود. ثم يظهر رقم الطلب ويجب الاحتفاظ به بعد ذلك يظهر رقم الطلب نقوم بطباعتة وتقديمة مع المستندات الي المحكمة.

بيانات صك الاعالة

بعظ إنهاء جميع الإجراءات والحصول علي صك الإعالة سوف يكون مدون علية عدد من البيانات وهى:

اسم المستفيدة بالكامل. كذلك مدون علية رقم الهوية الوطنية. وكذلك يتم تدوين جميع الأفراد التي تعولهم المستفيدة وصلة القرابة بينهم. جميع بيانات الشهود.

وفي الختام نكون قد أنتهينا من شروط وطريقة التقديم للحصول على صك الأعالة.