نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأهيل الشامل 1443 الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الإعانة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التأهيل الشامل الذي يعد أحد برامج الدعم الحكومي المقدم لفئات المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يخصص راتب شهري للمستفيدين من الإعانة المالية الذين تنطبق عليهم شروط التأهيل الشامل التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تهدف إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئات من خلال تخصيص راتب شهري يساعدهم على تلبية المطالب والاحتياجات الأساسية، وهذا الراتب يختلف من حالة لأخرى، وذلك يتوقف على الإعاقة التي يعاني منها المستفيد وشدتها.

التسجيل في التأهيل الشامل

تحرص الحكومة السعودية على توفير الخدمات للمواطنين، وإحداث التطور في أنظمتها المختلفة، لذلك اتجهت إلى الرقمية في كافة تعاملاتها، وأصبحت الحكومة بكامل قطاعتها تتجه إلى تنفيذ الطريقة الرقمية في إتمام المعاملات والخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، لذلك اتجهت وزارة الموارد البشرية إلى توفير التسجيل في التأهيل الشامل عبر بوابتها الإلكترونية، الأمر الذي سهل على المستفيدين عملية التقديم، وذلك بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية. العمل على تسجيل الدخول باستخدام البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خدمات التأهيل الشامل (الإعانة المالية). العمل على تعبئة بيانات طلب التقديم في التأهيل الشامل لذلك. إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة الصحية. النقر على خيار إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم في الإعانة المالية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على الإعانة المالية من برنامج التأهيل الشامل، لذلك أهمها:

بطاقة الهوية الوطنية.

رقم الحساب البنكي النشط.

الصور الشخصية.

تقرير طبي يثبت حالة المتقدم.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل

لن يتمكن الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من التقديم على التأهيل الشامل والاستفادة بالراتب الشهري، إلا بعد استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المستفيد من أبناء السعودية.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل أراضيها.

ألا يزيد العمر عن 45 عام وقت حدوث الإعاقة.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

أن يقوم بالتسجيل في الإعانة المالية عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي لذلك.

أن يتم تشخيص حالته الصحية بحيث تكون ضمن حالات الإعاقة المستحقة راتب التأهيل الشامل.

ألا تزيد فترة العلاج على نفقة الدولة في مراكز التأهيل الحكومية أو الأهلية عن ستة أشهر.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية على أنه في حالة عدم توفر أحد الشروط السابقة في المتقدمين يتحول إلى المستبعدين من التأهيل الشامل.