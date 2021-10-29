شروط تمويل معالم الشخصي 2021 والمستندات المطلوب للحصول على التمويل

شروط تمويل معالم الشخصي 2021 المقدم لمواطني المملكة العربية السعودية الذين يسعون للحصول على تمويل بنكي، حيث سنناقش بالمقال معايير التمويل والمستندات المطلوبة، ويعد هذا التمويل مقدم من أهم مؤسسات التمويل في العالم للأفراد والشركات والصغيرة والمتوسطة، ويتم السؤال عن حجم التمويل الشخصي من مؤسسة معالم للتمويل، وكم هي فترة السداد، ويذكر أن ضمن مزايا التمويل هي أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويصل دعمه إلى أكثر من 250.000 ريال سعودي.

ما هي شروط تمويل معالم الشخصي 2021

من أجل الحصول على التمويل اللازم ، يجب الالتزام بسلسلة من الشروط وهذه الشروط هي:

إذا كان المستفيد موظفاً حكومياً يشترط أن يكون راتبه الشهري 4.000 ريال يجب أن يتم توظيف الموظفين من قبل الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة ألا تقل مدة خدمة المستفيد في العمل الحكومي عن ثلاثة أشهر يتطلب تمويل معالم أن يكون عمر المتقدمين 21 عام على الأقل ولا يزيد عن 60 عام.

المستندات المطلوب للحصول على التمويل الشخصي للأفراد

من أجل استكمال عملية الحصول على التمويل، يتطلب الأمر عددًا من المستندات منها:

خطاب تعريف المعاش نسخة من بطاقة الهوية توفير رسم تخطيطي لعنوان البلد املأ طلب التمويل الشخصي من معالم للتمويل تقديم كشف حساب بنكي براتب المستفيد لآخر ثلاثة أشهر.

ما هي أهداف شركة معالم للتمويل

تعد شركة معالم للتمويل الشخصي من أهم المؤسسات في مجال التمويل الشخصي والمؤسسي، وتهدف الشركة إلى تلبية جميع احتياجات عملائها عبر القدرات المؤسسية المتاحة لديها، وتأسست معالم في عام 2009 وأصبحت شركة مساهمة عام 2013 برأس مال يصل لـ 100 مليون ريال و 150 مليون ريال في عام 2017، كما أنها تهدف أيضا إلى أن تكون أولويتها القصوى المواطنين الذين يرغبون في الحصول على تمويل للأفراد شخصي ، فيما يلي بعض أهداف شركة معالم للتمويل: