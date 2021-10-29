رابط خدمة إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز najiz.sa

ناجز خدمة إنشاء عقد الزواج هي أحد الخدمات الجديدة التي كشفت عنها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من أجل القيام بمصادقة عقود الزواج بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجر الالكترونية، حيث سيتم من خلال بوابة ناجز القيام بتوثيق عقود الزواج، وهو مايساعد المستفيدين من توفير الوقت والجهد الذي كان يتم في إتمام توثيق وثيقة الزواج في المملكة خلال الأعوام الماضية، حيث أن الخدمة أصبحت تتم بشكل إلكتروني مما يسهل من أداء هذه الخدمة.

هدف إطلاق خدمة إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز

وكانت وزارة العدل السعودية قد أعلنت أن عملية مصادقة عقود الزواج أصبحت تتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز، وأوضحت الوزارة إلى أن هناك عدداً من الأهداف التي تتعلق بإطلاق خدمة مصادقة عقود الزواج عبر بوابة ناجز، ولعل أبرز هذه الأهداف

سرعة مصادقة عقود الزواج فور التسجيل. سرعة تحديث حالة طرفي العقد في الأحوال المدنية فور الانتهاء من تسجيل مصادقة الزواج. توفير وقت إجراء عقد الزواج من المأذون من أجل الانتهاء من توثيق عقود الزواج.

طريقة إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز

ومن أجل القيام بتسجيل عقد الزواج بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط بوابة ناجز على الإنترنت واتباع الخطوات التالية: