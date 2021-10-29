نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط خدمة إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز najiz.sa في المقال التالي
ناجز خدمة إنشاء عقد الزواج هي أحد الخدمات الجديدة التي كشفت عنها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من أجل القيام بمصادقة عقود الزواج بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجر الالكترونية، حيث سيتم من خلال بوابة ناجز القيام بتوثيق عقود الزواج، وهو مايساعد المستفيدين من توفير الوقت والجهد الذي كان يتم في إتمام توثيق وثيقة الزواج في المملكة خلال الأعوام الماضية، حيث أن الخدمة أصبحت تتم بشكل إلكتروني مما يسهل من أداء هذه الخدمة.
هدف إطلاق خدمة إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز
وكانت وزارة العدل السعودية قد أعلنت أن عملية مصادقة عقود الزواج أصبحت تتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز، وأوضحت الوزارة إلى أن هناك عدداً من الأهداف التي تتعلق بإطلاق خدمة مصادقة عقود الزواج عبر بوابة ناجز، ولعل أبرز هذه الأهداف
- سرعة مصادقة عقود الزواج فور التسجيل.
- سرعة تحديث حالة طرفي العقد في الأحوال المدنية فور الانتهاء من تسجيل مصادقة الزواج.
- توفير وقت إجراء عقد الزواج من المأذون من أجل الانتهاء من توثيق عقود الزواج.
طريقة إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز
ومن أجل القيام بتسجيل عقد الزواج بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط بوابة ناجز على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الالكترونية من خلال زيارة رابط البوابة وهو: najiz.sa.
- القيام باختيار الخدمات الالكترونية من علامة التبويب التي تظهر لكم أعلى الصفحة.
- سيتم ظهور كافة الخدمات التي تقدمها بوابة ناجز، قم بالبحث عن خدمة إنشاء عقد زواج.
- بعدها سيتم فتح صفحة جديدة بها وصف لخدمة إنشاء عقد زواج قم بالضغط على بدء الخدمة بعد قراءة وصف الخدمة وكافة الشروط وتحقيقها.
- قم باختيار الجهة ثم قم بالضغط على المتابعة.
- بعد ذلك سيتم فتح صفحة جديدة وهي صفحة إنشاء عقد نكاح قم بكتابة كافة البيانات التي يطلبها منكم الموقع، وهي بيانات تتعلق بالزوج، والزوجة، وبيانات الزواج، وبيانات الولي الشرعي، والفحص الطبي ماقبل الزواج، وعدد من المرفقات التي يمكن للمستخدم أن يقوم بتقديمها، وأيضاً بيانات الشهود، وغيرها.
- يجب أن يتم التأكد من صحة ملء هذه البيانات بدقة.
- بعد كتابة كافة البيانات والتأكد من صحتها قم بالضغط على زر تقديم الطلب، وبهذا يكون قد تم تقديم طلب إنشاء عقد الزواج من خلال بوابة ناجز.
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