نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “najiz.sa” الأن طريقة انشاء عقد زواج عبر رابط مباشر بوابة ناجز 1443 هـ في المقال التالي

تعد حدمة ناجز خدمة متميزة من نوعها تم اكتشافها من خلال احد وزارات المملكة العربية السعودية وخصوصا وزارة العدل , والهدف منها هو توقيع وتصديق عقود الزواج بطريقة حديثه الكترونية منعا للاختلاطات والاحتكاك بالبشر لعدم انشار موجات جديده من فيروس كورونا المعروف بأسم covid-19 , وتقوم هذه العملية من خلال بوابة تسمي بوابة ناجز الالكترونية , وايضا جاءت هذه الخطوه في صالح رجال الاعمال لتوفير الوقت والجهد المبزول عند توثيق عقد الزواج خصوصا نظرا لتعدد الزوجات فهذا يتخذ العديد من الاجراءات الروتينية , ولكن بوجود بوابة ناجز الالكترونية وفرت علي المتزوج تكاليف توثيق وتصديق عقود الزواج فالخدمة تتم باكمل وجهة بطريقة الكترونية في سياق مرتب وامن .

سبب اطلاق وزارة العدل لمنصة ناجز الالكترونية najiz.sa

بعد اكتشاف وزارة العدل لخدمة ناجز الالكترونية شكل هذا جدال في ارجاء الممكلة العربية السعودية بمعظم مدنها فقد تساءل البعض عن هدف او رغبة الوزارة من القيام بحدث من هذا , فلم يكن الحد من انتشاء فيروس كورونا هو الهدف الوحيد ولكن كان يوجد اسباب هامشية وقد صرحت عليها الوزارة سوف نعلنها لكم في ثلاثة خطوات كالاتي :-

عدم ضياع وقت رجال الاعمال والشباب وتصديق الاوراق بسرعة

القيام بعملية تحديث عقد الزواج بصورة اسرع من المعتادة عند الانتهاء

توفير تكلفة المأزون وتوفير وقت قدومة ورجوعة

وقد جاءت معظم هذه الاجراءات والبيانات في صالح الشعب السعودي المقيم داخل المملكة العربية السعودية , فأكتشاف بوابة ناجز تعد هدفها لصالح الشعب السعودي , ولمعرفة كيفية انشاء عقد الزواج من خلال بوابة ناجز najiz.sa عليك اتباع الفقير التالية نتناول انشاء العقد بالتفصيل .

خطوات انشاء عقد الزواج من منصة ناجز najiz.sa