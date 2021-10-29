نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد الفحص الدوري للسيارات بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الفحص الدوري للسيارات في مدينه الرياض بالمملكة العربية السعودية, يعتبر الفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية من الخطوات المهمة التي لابد القيام بها من مالكي السيارات داخل المملكة, وذلك من اجل تجديد استمارة السيارة الخاصة بهم, ومع كثرة السيارات داخل المملكة العربية السعودية لجأت إدارة المرور السعودية بعمل فحص دوري للسيارات من اجل زيادة الأمان والسلامة داخل السيارة, حيث يمكنك القيام بالاستعلام عن مواعيد الفحص الدوري للسياره من خلال موقع وزاره الداخلية السعودية, وفي مقالنا سوف نتعرف على شروط الفحص الدوري للسيارات.

شروط الفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية

وضعت إدارة المرور السعودية مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر في السيارة حتى تستطيع ان تقوم بالفحص الدوري لها, ومن ضمن هذه الشروط التي تم وضعها هي.

لابد ان تقوم السيارة بالفحص الدوري لها كل سته اشهر. لا يجب ان تحتوي السيارة على أي أعطال او مشاكل. لابد من القيام بالفحص الدوري في حالتي البيع والشراء. إذا تواجد في السيارة أي عطل لابد من القيام بالفحص الدوري في إدارة المرور. إذا قمت بتغيير أي شيء في السيارة بهيكلها او المحرك الخاص بها لا بد ان تقوم بالفحص الفني لها.

خطوات الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية

تستطيع الآن ان تقوم بالاستعلام عن مواعيد الفحص الدوري للسيارات داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقع وزاره الداخلية السعودية وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نقوم بتوضيحها لكم.