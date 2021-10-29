نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى التسجيل في حساب المواطن 1443 وأسباب عدم الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح التسجيل في حساب المواطن لعام 1443، سؤال يتردد بشكل يومي من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم الشهري، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، خاصةً وأن برنامج حساب المواطن خص فئات محدودي ومتوسطي الدخل بالدعم، من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وإعادة توجيه منافع الدولة للفئات المستحقة فقط.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

رد برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر على تساؤل “متى يفتح التسجيل في حساب المواطن”، بأن التقديم وإنشاء حساب جديد معلقاً في الوقت الحالي،؛ وذلك نتيجة ضوابط دعم حساب المواطن، وأنه ظل مفتوحًا منذ إطلاق البرنامج حتى موعد استحقاق دفعة مارس 2020 رقم 28، وأنه في حالة فتح التقديم سوف يتم الإعلان بشكل رسمي، ولكن كل ما هو متاح الآن هو إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين من الدعم عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa وليس تطبيق حساب المواطن.

@Citizen_care تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

أسباب عدم استحقاق حساب المواطن

مع صدور نتائج الأهلية يتوجب على المستفيدين تسجيل دخول حساب المواطن والتحقق من حالة الأهلية، لذلك فقد يجد بعض المستفيدين عدم استحقاق حساب المواطن الدفعة الجديدة، لذلك أوضح برنامج حساب المواطن على تويتر أساب عدم الاستحقاق، والتي تتمثل في الإخلال ببعض شروط الأهلية، بما فيها:

عدم تحديث بيانات حساب المواطن.

عدم تقديم اعتراض على عدم الأهلية في خلال المدة المحددة وهي ثلاثة أشهر.

شروط الأهلية والاستحقاق

شروط الأهلية هي مجموعة المعايير التي من خلال تطابقها وتوافرها في المواطنين يستحق صرف دعم حساب المواطن، وقد حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي بناءً على توافرها يستحق الأهلية، وهي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون من المقيمين بشكل دائم داخل الأراضي السعودية.

ألا يكون من السجناء أو متواجد في أحد دور الإيواء.

أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية حساب المواطن دقيقة،.

ألا تتعارض البيانات المسجلة مع قاعدة البيانات لدى الجهات ذات صلة.

ولكن برنامج حساب المواطن استثنى من شرط الجنسية حاملي بطاقات التنقل، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة وأبنائها.

وأكد على عدم اتباع الأخبار الكاذبة حول موعد فتح التسجيل في حساب المواطن 1443.