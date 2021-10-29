تمويل شخصي شركة التيسير الأوراق وشروط التقديم

يبحث العديد من الأفراد عن تمويل شخصي شركة التيسير وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك، حيث تعمل الشركة على توفير قرض شخصي للعملاء دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات البنك المعقدة، وتعد الشركة واحدة من أهم شركات تمويل الشخصي داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل شخصي شركة التيسير.

تمويل شخصي شركة التيسير

يمكن الحصول على تمويل شخصي شركة التيسير في حالة توافر الشروط الأساسية المقررة من الشركة وهي:

شروط التمويل الشخصي شركة التيسير

تحصل المتقدم على راتب شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي.

أن يكون العميل على رأس العمل لمدة 6 أشهر.

يمنح التمويل الشخصي من الشركة للأفراد ذو الجنسية السعودية فقط.

يبدأ سن قبول طلبات التمويل من 21 سنة أو أكثر.

الأوراق المطلوبة لتمويل التيسير الشخصي

بيان بمفردات مرتب المتقدم من جهة العمل، على أن يكون معتمدًا من الغرفة التجارية في حالة عمل المتقدم بالجهات الخاصة.

توفير أصل الهوية على أن تكون سارية المفعول.

توفير خطاب التأمينات الاجتماعية.

توفير ما يثبت العنوان الوطني.

إحضار كشف للحساب البنكي الخاص بالمتقدم متضمنًا المعاملات خلال فترة ثلاثة أشهر.

مميزات تمويل شخصي شركة التيسير

يستفيد العميل بسداد قيمة التمويل على فترات طويلة ويمكن أن تبدأ من سنة وحتى 5 سنوات.

يمكن التمويل حتى مائة ألف ريال.

هامش الربح ثابت أثناء فترة التمويل كاملة.

يحصل العميل في حالة الموافقة على مبلغ التمويل في غضون 24 ساعة.

لا يلتزم العميل بتوفير كفيل له أو تحويل راتبه إلى أي من البنوك داخل المملكة.

يتاح في حالة رغبة العميل السداد المبكر للتمويل.

حاسبة التمويل الشخصي شركة التيسير

أتاحت الشركة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة القسط المتوقع سداده شهريًا بالإضافة إلى قيمة المعدل السنوي الذي يتم احتسابه على التمويل من خلال الخطوات التالية: