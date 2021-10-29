نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط العمرة من السعودية والحجز اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الجميع لمعرفة أهم المعلومات عن ضوابط العمرة من السعودية لعام 1443. وكذلك عن الحجز الاون لاين. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الاستعدادات لموسم الحج مجددًا في السعودية. حيث تستقبل بعض الأعداد المحددة في ظل الاجراءات الاحترازية ضد الفيروس المستجد كورونا.

شروط العمرة من داخل السعودية للمقيمين والوافدين

أولًا- أن تكون حصلت على اللقاح ضد الفيروس المستجد الذي اعتمدته الجهات السعودية. ثانيًا حصولك على الشهادة الرسمية بأنك انتهيت من حصولك على التطعميات المختلفة من جهات الدولة الرسمية. ثالثًا- عليك أن تحافظ على القواعد الاحترازية، مع تباعدك الاجتماعي. رابعًا- يمكن أن تدحل الحجر لفترة معينة لو أنت كنت مسافر وعدت للمملكة. خامسًا – لابد أن يكون سن المعتمر أو الحاج أكبر من ثمانية عشر عامًا. سادسًا – عليك أن تذهب لمتابعة حالتك الصحية في مراكز الوزارة السعودية للصحة.

الشروط التي تلتزم بها بخصوص العمرة في السعودية 1443

كل ما ينبغي عليك الالتزام بالشروط التالية للقيام بعمرة صحيحة قانونيًا في السعودية لعام 1443 هجريًا. عليك أولًا – الالتزام بالشروط ما بينك وبين الشركة. ثانيًا – التزم مع الوكلاء القادمين من دولتك. ثالثًا – لابد من الالتزام بالموعد المحدد لـ العمرة. رابعًا – لابد أن يجتمع المعتمرين من منازلهم إلى مكة أو المدينة. خامسًا – لابد أن يحضر أحد المناديب الصحيين مع مجموعة مختلفة من كل حاج وفق المعايير. سابعًا – على الحاج الحاص على تأشيرته للعمرة أن يتحرك في موعده الخاص بالمغادرة.

خطوات الحجز الأون لاين للعمرة 1443 هجريًا.

لابد أن تلتزم بالخطوات التالي: أولًا – قم بتحميل تطبيق اعتمرنا من جوجل بلاي، أو ابل ستور. ثانيًا – افتح تطبيق اعتمرنا على جهازك المحمول. ثالثًا – عليك الاختيار بطلب تصريح للعمرة أو الصلاة. رابعًا- قم بعملية الاختيار الخااصة بتاريخ العمرة أو الصلاة. خامسًا – عليك أن تتأكد وتضغط “تأكيد” للطلب والحصول على تصريح. سادسًا- قم بالذهاب مباشرة إلى مركز التحويل في طلبك وتبرزه إلى الضابط المسؤول عن التفتيش.

مَن هم الأشخاص المسموح لهم بعمل عمرة عام 1443 ؟

وزارة الحج والعمرة في المملكة حددت مجموعة من الفئات والأشخاص ليسمح لهم بأن يؤدوا العمرة ويدخلون المسجد الحرام في مكة المكرمة وهم كالتالي: أولًا – مَن حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد داخل الأراضي السعودية. ثانيًا – الشخص الذي تعافى من الفيروس. ثالثًا- من حصل على اللقاح ومر عليه أربعة عشر يومًا من حصوله على الجرعة الأولى. رابعًا – يمكنك أن تحصل على تصريح عمرة لطفلك ما بين عمر اثنتي عشر عامًا وثمانية عشر عامًا، بعد حصولهم على التطعيم.