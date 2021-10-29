يطل علينا موسم الرياض 2021 بأروع الفاعليات الجديدة ومنها يبحث الكثيرين عن حجز تذاكر معرض المجوهرات الفريدة مرسم الرياض 2021 . هو معرض يقام في الفترة من 2 نوفمبر حتى 6 نوفمبر بتمام الساعة الثالثة مساءً في واجهة الرياض، يهدف لتغير واجهة صناعة المجوهرات عبر تجميع أكبر عدد من الصاغة المهمين بالسوقين المحلي والعالمي المهمين بمنصة واحدة. ويمكن الحجز التذاكر بالخطوات الآتية

حجز تذاكر معرض المجوهرات الفريدة مرسم الرياض 2021

يسعى معرض مجوهرات موسم الرياض إلى عرض مجموعة من القطع الفاخرة والمميزة لأكبر عدد من الزوار، من كل فئات المجتمع ويكون الحجز بالخطوات الآتية:

أسعار تذاكر معرض المجوهرات

تذكرة الدخول 150 ريال.

تذكرة كبار الشخصيات 500 ريال ومن خلالها تتمكن من الخدمات الآتية: المسار السريع وخدمة صف السيارات، وكرم الضيافة وصالة كبار الشخصيات.

شروط حضور فاعليات موسم الرياض 2021

لا يمكن بيع التذاكر أو استبدالها أو استرجاعها.

بشراء التذكرة فأنت تمتثل لشروط الجهة المنظمة.

في حالة تم إلغاء، أو تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة يحق لك استرجاع المبلغ الخاص بالتذكرة أو الاستفادة بالرصيد طوال فترة الموسم فقط.

لابد من ربط التذكرة مع تطبيق توكلنا.

لابد من الالتزام بالذوق العام.

عدم اصطحاب كاميرا فوتوغرافية محترفة

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يخرج عن الذوق العام.

فاعليات موسم الرياض

يقام على أرض الرياض 7400 فاعلية على 14 منطقة في الرياض، حيث يهدف موسم الرياض لتحويل مدينة الرياض لوجهة عالمية ترفيهية تماشيًا مع رؤية 2030 في المملكة ومن أبرز الفاعليات:

فاعلية الكومبات فيلد.

فاعلية ونتروندرلاند .

فاعلية سفاري الرياض.

فاعلية مطاعم المربع.

فاعلية بوليفارد الرياض سيتي.

تجربة مسامير.

تجربة متاهة الكريستال.

فاعلية قبة الثلج.

لعبة الزحلقية العملاقة.

سيرك دو سوليه ميسى.

معرض الأسلحة.

ديوانية رعاة البقر.

سيرك وندر.

تقام هذه الفاعليات طوال شهر نوفمبر ويستمر بعضها بنهاية موسم الرياض 2021 في نهاية موسم الرياض في 2022.