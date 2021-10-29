نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل شخصي سريع 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل شخصي سريع وفوري هذا ما يبحث عنه الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية مؤخراً، حيث تقدم المنصة للمواطنين تمويل استهلاكي مصغر بهدف مساعدتهم في تحقيق الاستقلال المالي، وتحقيق تطلعاتهم من الناحية الشخصية كتلبية احتياجاته الأساسية، كما أعلنت منصة سلفة عن شروط الحصول على التمويل الشخصي ولم تنص الشروط على ضرورة وجود كفيل ضامن للمستفيد، وفيما يلي ستناول باقي الشروط وطريقة التسجيل في منصة سلفة إلكترونيًا للحصول على التمويل الشخصي بسهولة.

منصة سلفة sulfah

تعتبر منصة سلفة أول منصة سعودية حصلت على تصريح من البنك المركزي السعودي لمنح تمويل شخصي فوري وسريع باستخدام التقنية المالية لتحقيق الاستقلال المالي للمواطنين، كما تستخدم المنصة العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الهامة التي تساعد المواطنين في الحصول بشكل سريع على التمويل من خلال اتباع خطوات إلكترونية سهلة سنتعرف عليها فيما يلي.

كما تمتلك المنصة العديد من المستشارين الماليين لتقديم العديد من النصائح المالية لمساعدة المواطنين في الاستفادة من التمويل بشكل سليم، بالإضافة إلى سرعة التنفيذ لإيداع التمويل في حساب المستفيدين.

وعلاوة على ما سبق فإن المنصة تتبع قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية في منح القروض وبالتالي لا يندرج الاقتراض منها تحت الربا، كما تقدم العديد من المميزات التي تهم المواطنين والتي تتمثل في الآتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وجود هامش ربح تنافسي.

إيداع التمويل بشكل فوري وسريع.

لا تشترط سلفة وجود كفيل أو ضامن.

يتم سداد القرض في سلفة من خلال دفعات على المدى الطويل.

إمكانية التقديم على سلفة جديدة ولكن يشترط أن يكون قد قام بسداد نصف السلفة القديمة على الأقل.

شروط التسجيل في منصة سلفة

قبل البدء في التعرف على طريقة التسجيل في منصة سلفة سنتعرف على شروط التسجيل حيث يشترط منح الدعم من قبل المنصة توافر مجموعة من الشروط الهامة في المواطن المتقدم للحصول على التمويل الشخصي ومن هذه الشروط الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عام.

يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل راتب.

أن يكون المواطن موظف بأي من جهات القطاع الحكومي بفترة لا تقل عن 3 أشهر، أي في أي من جهات القطاع الخاص بفترة لا تقل عن 6 أشهر.

يشترط ألا ينخفض الحد الأدنى للراتب 4,000 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في منصة سلفة sulfah

تتمثل خطوات تسجيل الدخول في منصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي السريع في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بزيارة الموقع الرسمي لمنصة سلفة sulfah.com.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “ تسجيل الدخول “، ومنها يقوم بالضغط على زر “إ نشاء حساب جديد “.

“، ومنها يقوم بالضغط على زر “إ “. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات والتي تشمل (رقم الجوال – البريد الإلكتروني – كلمة المرور).

بعد ذلك يقوم المواطن بالإقرار على سلامة المعلومات التي تم إدخالها، ومن ثم يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً يقوم المواطن بالنقر على زر “التسجيل“.

طريقة طلب التمويل الشخصي من سلفة

تنقسم طريقة طلب التمويل الشخصي المقدم من سلفة إلى ثلاث خطوات هما كالتالي:

أولاً خطوة تحديد قيمة التمويل

حيث يقوم المتقدم بفتح موقع سلفة ومن ثم الضغط على أيقونة طلب التمويل الشخصي، بعد ذلك يقوم بتحديد قيمة التمويل والمبلغ الطارئ الذي يحتاج إليه، ن بعد ذلك يقوم بتحديد الفترة التي سيقوم خلالها بسداد المبلغ المقترض.

ثانيًا تسجّيل البيانات المطلوبة

يقوم المتقدم في هذه الخطوة بإكمال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (البيانات الشخصية – بيانات العمل – الحالة المالية).

ثالثاً استلام قيمة التمويل

بعد انتهاء المنصة من التحقق من صحة البيانات والوثائق الداعمة المقدمة من المتقدم سيتم البدء بإجراءات عملية إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل الشخصي الذي تم تسجيله سابقاً.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات حول شروط وطريقة التسجيل في منصة سلفة 1443، كما تعرفنا على خطوات طلب التمويل الشخصي من سلفة بنجاح.