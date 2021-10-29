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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل جديد على موقع توكلنا 1443 – Tawakkalna في المقال التالي
طريقة تسجيل جديد في موقع توكلنا الرسمي من خلال الرابط الرسمي له من أهم الكلمات المتصدرة لعملية بحث جوجل من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لكي يتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها عبر موقع توكلنا الإلكتروني الرسمي، والجدير بالذكر بأنه تم إطلاق موقع توكلنا من خلال الهيئة السعودية المتخصصة في والذكاء الاصطناعي وتوفير البيانات للمواطنين السعوديين وذلك توفير لوقت وجهد جميع السعوديين وهذا عقب انتشار وباء فيرس كورونا المستجد في المملكة، لذلك قامت الهيئة السعودية للبيانات بتوفير الكثير من الخدمات التعليمية وكذلك الخدمات الصحية مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المميزة عبر موقع توكلنا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كيفية تسجيل حساب جديد في موقع توكلنا الذي يقدم الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية.
موقع توكلنا tawakkalna
أطلقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية موقع “توكلنا” الذي يساعد المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في الحصول على الخدمات التي يوفرها موقع “توكلنا”، وتحديدا لمن يجدون صعوبة في التعامل مع التطبيقات المتوفرة على الأجهزة الذكية، ويأتي من أجل تلبية متطلبات المستخدمين الذين ليس لديهم أجهزة ذكية ولا يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التطبيقات الموثوقة ويعتبر واجهة موقع توكلنا بسيطة للغاية لكي يتمكن أي مواطن سعودي من استخدمه بكل سهولة ويسر.
خطوات تسجيل جديد على موقع توكلنا 1443
يستطيع أي مواطن سعودي الجنسية أو أي شخص مقيم في المملكة العربية السعودية التسجيل بسهولة في موقع توكلنا من خلال إتباع الخطوات التالية البسيطة وهي:
- أولا يقوم المواطن بالذهاب إلى الرابط الرسمي لموقع توكلنا وهو tawakkalna.sdaia.gov.sa.
- بعد ذلك ومن خلال الصفحة الرئيسية لموقع توكلنا يقوم الموقع المواطن بالضغط على كلمة تسجيل جديد.
- التسجيل متاح لجميع المواطنين السعوديين سواء حاملين الجنسية السعودية أو المقيمين، حيث يقوم المواطن بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه مثل كتابة رقم الهوية للمواطن السعودي ورقم الإقامة للمقيم، ثم يتم تحديد تاريخ الميلاد من خلال التقويم الإلكتروني المتاح على الموقع.
- يجب الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم يتم كتابة رمز التحقق مع كتابة الرقم السري مرتين للتأكيد، ومن ثم الضغط على زر التسجيل وسوف تجده على شكل أيقونة باللون الأخضر.
- أخيرا يجب إتباع كافة التعليمات وكذلك الإجابة على جميع الأسئلة الموجودة وهذا من أجل الإنتهاء من إنشاء الحساب في موقع توكلنا.
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