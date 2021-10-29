نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران | شروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن بدء التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران شروط القبول الموجودة في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، وهي كلية حكومية تحت إشراف كليات التميز من أجل الحصول على كوادر الطلاب في مجالات الكلية التقنية العالمية وتأهليهم لسوق العمل الخاص بصيانة الطيران، لذا فإن الكلية تنل اهتمام كبير من المشرفين والطلاب الراغبين بالتقدم فيها، لذلك في مقال اليوم سوف نقوم بذكر ما هي شروط القبول بالكلية وكيف يمكن التسجيل بنجاح.

التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض

أنُشأت كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في عام 2014 بمدينة الرياض بالمملكة، والهدف الأساسي للكلية هو إيجاد أكبر قدر من الطلاب المتأهلين للعمل في سوق صـيانـة الطيران السعودي، بعد أن يتم تأهيل الطلاب بالتدريب التقني اللازم.

كما يتم الإشراف على الكلية والتدريب من قبل شركة كليات الـتمـيز التي تسعى لخروج طلاب على كفاءة وقدرة عالية في مجال الصيانة، بالإضافة أنها تعمل على تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

البرامج التي يتم دراستها في الكلية معتمدة بالكامل من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمسار المدني معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران، والبرنامج العسكري يتوافق مع الوساطة الأوربية لسلامة الطيران.

لهذا يهتم الكثير من الطلاب بالتعرف على الكلية وطرق الدراسة فيها وما هي تخصصاتها، خاصة بعد فتح بابا التسجيل في الكليات للترم الثاني وكل هذا سوف نقوم بشرحه فيما يلي.

سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

بعد أن تعرفنا على الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، يتساءل الطلاب الراغبين بالتسجيل بمعرفة قيمة رواتب الكلية والتي تختلف من رتبة لأخرى.

وفيما يلي سوف نقوم بذكر جميع سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران المختلفة:

يصل راتب الجندي في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران إلى 2800 ريال سعودي، بالإضافة لوجود بدل يبلغ 110 ريال سعودي.

أما الجندي الأول فيصل راتبه إلى 2950 ريال سعودي مع بدل بقيمة 125 ريال سعودي.

رتبة العريف يبلغ راتبها 3270 ريال سعودي مع بدل يصل إلى 150 ريال.

يصل الراتب الشهري ل رتبة وكيل الرقيب إلى 3870 مع بدل 180 ريال سعودي.

رتبة الرثيب يبلغ راتبها 3870 مع بدل 215 ريال سعودي.

أما رتبة الرقيب الأول فيبلغ راتبة قيمة 5370 ريال سعودي مع إضافة بدل بقيمة 260 ريال.

رتبة فني صيانة الطائرات يبلغ راتبه 4.000 ريال سعودي.

إذا كان لديه خبرة لمدة عامين فيزداد الراتب إلى 34% فيصل إلى مبلغ 5.340.

في حالة كانت الخبرة من 5 سنوات إلى 10، فيتم الزيادة بنسبة 48% فيصبح راتبه 7.890 ريال سعودي.

أما إذا تجاوزت خبرته ال 10 أعوام فيصل راتبه إلى 9.620 ريال سعودي أي بزيادة 22%.

هذا هو سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالتفصيل.

مكافآت الكلية التقنية لعلوم الطيران

تصل مدة الدراسة بعد التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى 3 سنوات متتالية، بعد الانتهاء منها واستكمال التدريب التطبيقي يتم تخرج الطلاب من الكلية بشهادة دبلوم معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما يتم صرف مكافأة مالية بقيمة 1000 ريال سعودي تصرف شهرياً للطلاب أثناء مدة التدريب، يتم صرفها في نهاية كل شهر هجري.

تمنح المكافأة بهدف تشجيع الطلاب على الدراسة، لكن لا يتم صرف المكافأة إلا وفق شروط محددة، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

حصول الطالب على درجة 4.75 من 5 درجات في أخر فصل قبل التخرج.

أن يتمتع الطالب بقدرات تساعد في تشجيع زملائه على الحياة العملية.

أن يكون الطالب قدوة لزملائه.

تفوق الطالب في دراسته.

وجود بعض المهارت في الطالب مثل الدعم وتعزيز التفاؤل.

أن يكون مدرج في مدة النظامية الذي تم إختياره من قبل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض فيها.

سيتم منح المكافأة شهرياً لمدة تصل إلى 3 أعوام لمن تنطبق عليه الشروط المذكورة.

شروط القبول في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

قبل أن تتوجه إلى موقع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران للقيام بالتسجيل، قم بالطلاع أولا على الشروط المحددة والمخصصة من قبل الكلية للقبول فيها، وهذه الشروط هي ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

إذا كان من خارج المملكة، فلابد أن يكون من أم سعودية.

ألا يكون الطالب موظف.

لا تزيد مدة التخرج من الشهادة الثانوية عن 5 أعوام.

اجتياز الاختبارات التحصيلية والقدرات.

في حالة كان موظف، فيتم إحضار مستند بالموافقة من جهة عمله وإرفاقه مع المستندات المطلوبة.

وجوب التفرغ التام للدراسة في الكلية.

لا يتم التقديم في أي برنامج دراسي أخر خلال مدة التأهيل في الكلية.

تسديد رسوم التكاليف الخاصة بالقبول في الكلية، والتي تصل إلى 300 ريال سعودي وتسدد مرة واحدة.

يجب أن يكون المتقدم لائق بدنياً وطبياً.

ضرورة استكمال بعض المقررات قبل الاشتراك في البرنامج.

تحسب تكلفة الساعة التدريبية، والتي يصل مقدراها إلى 550 ريال سعودي.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة أقناء القيام بالتسجيل.

يمكن التقديم لمن تم التخرج من الكلية التقنية أو ما يعادلها من كليات أخرى.

هذه هي جميع الشروط الخاصة بقبول التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، إذا كانت تتوافر فيك، فيتبقى عليك التوجه إلى موقع الكلية وبدء القيام بعملية التسجيل، وسوف نقوم بشرح الطريقة في الفقرات القادمة.

تخصصات الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

بدء الطلاب بالبحث عن تخصصات الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران من أجل التعرف على مواد الدراسة قبل القيام بالتسجيل، لذا فيما يلي سوف نقوم بشرح تخصصات الكلية على النحو التـالـي:

هندسة التشييد.

هندسة الميكانيكا والتي تختص الإنتاج الميكانيكي.

تخصص الاتصالات، وهي متعلقة بالدراسة في فروع الشبكات والاتصالات.

الهندسة الإلكترونية.

الكيميائية.

هندسة الحاسب وتقنية المعلومات، وبه 4 أقسام أخرى “الدعم الفني – البرمجيات – الشبكات – تقنية الويب والوسائط”.

تخصص الهندسة الكهربائية، وهي مختصة بالمعدات الكهربائية والآلآت المختلفة.

هذه هي أقسم الدراسة في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، قم بتحديد ما ترغب في دراسته أثناء عملية التسجيل.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

بعد أن ذكرنا معلومات تعريفية بالكلية وسلم الرواتب الموجود بها، الآن سوف نقوم بذكر طريقة التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض على النحو التالي:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

اضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

اختر ما يلي.

قم بالتسجيل في الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك.

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك – اسم الطالب.

قم بكتابة رقم الجوال.

أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية ثم الرمز السري.

اكتب رمز التحقق الظاهر في الصورة أمامك في المربع الفارغ له.

قم بالنقر على إنشاء حساب.

توجه إلى موقع الكلية التقنية ثم أبدأ بالتقديم كما في الفيديو.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

تم الإعلان عن مواعيد تسجيل الكلية التقنية لعلوم الطيران بالرياض عبر الموقع الإلكتروني للكلية.

حيث سيفتح باب التسجيل من يوم 1 من شهر يونيو لعام 2021 إلى أن يغلق الموقع أبوابه في يوم 26 من شهر أغسطس عام 2021 وبعده يتم الإعلان عن ظهور النتائج.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض وشروط التسجيل.