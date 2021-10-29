كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، برنامج الإسكان التنموي من البرامج التي قامت بها الحكومة السعودية ، وذلك لتقديم الدعم الخاص لمحدودي الدخل والفقراء ، حيث خصصت الدولة ما يقرب من 44 ريال سعودي لتنفيذ الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ، على أن يكون هذا المشروع مجاني وليس هادفاً للربح ، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الخدمات الإسكانية المتميزة للمواطنين محدودي الدخل أو منخفضي الدخل ، حيث خص منهم الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي للتسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ، وتعمل المملكة على توفير فرص الإسكان للأسر الأكثر احتياجا من غيرها ، ولابد أن تكون بجودة عالية ، وتحقق هامش ربح بسيط للمملكة ، حيث تكون ذات تكاليف منخفضة ، ويجب أن يخدم الإسكان التنموي الكثير من محدودي الدخل ، لذلك وجب على الدولة التأكد من أن كل متقدم هو من أشد الناس احتياجا لتلك الوحدات ، حيث التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق مبدأ التكافل بشكل صحيح ، وسوف نتعرف من خلال مقالنا علي شروط الإسكان التنموي وكيفية التسجيل في الإسكان التنموي من خلال السطور التالية.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان مجموعه من الخطوات يجب اتباعها ، عند التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ، ومن هذه الخطوات ما يلي :

الدخول أولا علي موقع وزارة الإسكان السعودية.

تقوم باختيار طلب دعم سكني من قائمة سكني.

قراءة الشروط الموجودة بالمنصة بدقه.

تقوم بالضغط علي الذهاب إلي الخدمة.

الضغط علي زر مستفيد ، ثم نضغط تسجيل الدخول أو تسجيل جديد.

مليء البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية و رقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

الضغط علي إرسال لتسجيل الاستمارة.

يجب طبع نسخه من استمارة التسجيل والاحتفاظ بها.

يتم مراجعة الطلب المقدم ومن ثم الرد على المتقدم عبر الجوال المسجل سواء بالقبول أو بالرفض أيضًا وإعطاء الأسباب والتوضيح وما ينبغي فعله في حالة الرفض.

شروط الحجز الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ، أو من ليس لديهم دخل ، لذلك وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط لبرنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان ، ومن شروط الإسكان التنموي ما يلي :

تخصص الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في البداية ، ولكن بشروط معينة وضوابط قد تم وضعها بمعرفة وزارة الإسكان بالمملكة.

الأشخاص التابعين للضمان الاجتماعي هم أول من تقوم الوزارة بقبول طلباتهم بشرط أن يشملهم الضمان، وأن يكونوا ليس لهم مورد خلاف الضمان الاجتماعي السعودي فقط.

الوحدات السكنية التي تقوم الوزارة بتهيئتها وتوزيعها على المواطنين السعوديين ذوات الدخول المنخفضة ، أو المحدودة ، مقابل 800 ريال سعودي للأشخاص الذين لديهم مصدر للدخل.

تمنح الوزارة الوحدات السكنية للمواطنين الذين ليس لديهم مصدر للدخل ، أو مصدرهم الوحيد هو الضمان الاجتماعي السعودي مقابل إيجار شهري تم تقديره بمبلغ 200 ريال سعودي.

عدد الوحدات المتاحة لمحدودي الدخل من مشاريع الإسكان هي نسبة 10 % من إجمالي الوحدات في كافة أنحاء المملكة.

رقم الإسكان التنموي الموحد

تم توفير رقم موحد من قبل الإسكان التنموي يمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة منه التواصل من خلاله ، والتعرف على كافة التفاصيل المراد التعرف عليها والرقم هو 920002431 ، ويمكن التواصل عبر الصفحة الرسمية وملئ نموذج التسجيل ، كما اشرنا سابقا.