نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب تمويل شخصي من سلفة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طلب تمويل شخصي من سلفة 1443، يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية الغير قادرين على تحقيق الاستقلال المالي عن الشروط والخطوات التي وضعتها منصة سلفة للحصول على الدعم الشخصي الفوري والاستفادة من المميزات المرتبطة بالحصول على التمويل، ولكن يشترط على المواطنين التسجيل في المنصة أولاً ليتمكنوا من التقديم على الدعم وهذا ما سنتعرف علية في حيثيات هذا المقال كما سنتعرف على طريقة طلب التمويل الشخصي من سلفة إلكترونيًا بسهولة.

شروط التسجيل في منصة سلفة

تعتبر منصة سلفة من أهم وأبرز المنصات التي تقوم بتقديم تمويلات مالية لدعم المواطنين بالمملكة العربية السعودية وفقاً لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتصريح من البنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030.

كما تقدم المنصة لكافة المستفيدين الكثير من المميزات الهامة والتي تتمثل فيما يلي:

سرعة إيداع التمويل في حساب المستفيدين عند الانتهاء من تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك يوجد هامش ربح تنافسي ممتاز.

الدعم متوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كما يتم تسديد التمويل على دفعات طويلة الأمد.

بإمكان المستفيد الحصول على الدعم بدون تحويل راتب.

وعلاوة على ذلك يحق للمستفيد الحصول على تمويل جديد بشرط الانتهاء من سداد نصف التمويل الأول.

وللحصول على المميزات السابق ذكرها لابد من توافر بعض الشروط في المتقدم ليمكن من التسجيل في سلفة بنجاح، ومن هذه الشروط الآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم بطلب للحصول على دعم سلفة سعودي الجنسية.

لا يحق للمواطن الذي يقل عمره عن 18 عام التقديم على التمويل.

لا يشترط وجود ضامن أوك كفيل.

ألا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

عمل المتقدم في أي من الجهات الحكومية لفترة لا تقل عن 3 شهور أوالعمل في أي من الجهات الحكومية لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

طريقة التسجيل في منصة سلفة sulfah

بعد الانتهاء من الإطلاع على شروط التسجيل سننتقل إلى الخطوة الثانية وهي طريقة التسجيل في منصة سلفة والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً يقوم المستفيد بفتح رابط منصة سلفة sulfah.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ تسجيل الدخول ” الظاهرة في أعلى يسار الصفحة.

” الظاهرة في أعلى يسار الصفحة. ثم يقوم بالنقر على زر “ إنشاء حساب جديد “.

“. بعد ذلك يقوم بإدخال بياناته الشخصية وهي: (اسم المستخدم – رقم الجوال – البريد الإلكتروني)، ومن ثم يقوم بالتأكد من البيانات المدخلة.

ثم يقوم بالإطلاع على الشروط والأحكام ويوافق عليها.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “استكمال التسجيل“.

طريقة طلب تمويل شخصي من سلفة

تتمثل طريقة طلب تمويل شخصي من سلفة في النقاط التالية:

أولا يقوم المواطن بتسجيل الدخول في منصة سلفة.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ طلب التمويل “.

“. ثم يقوم بتحديد المبلغ الذي يحتاج إليه وتحديد فترة السداد المناسبة له، ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية وبيانات العمل والحالة المالية يقوم المواطن بتسجيلها بشكل سليم.

ثم يقوم بالضغط على زر “إرسال الطلب“.

بعد ذلك سيقوم النظام بالتحقق من صحة المعلومات المدخلة ومن ثم يقوم بتحديد موعد نزول الدعم في حساب المستفيد.

وبذلك نكون قد انتهينا من رحلتنا حول كيفية التسجيل في منصة سلفة، حيث تعرفنا على الشروط والمميزات، كما تناولنا خطوات طلب تمويل شخصي من سلفة بنجاح.