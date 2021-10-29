الاشتراطات الجديدة لتركيب عدادات المياه.. والمتطلبات الفنية على مقدم الخدمة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي رسميًا الإجراءات الجديدة والاشتراطات الفنية الخاصة بتركيب عدادات المياه، متضمنة تكاليف خدمات التحقق والإشراف المترولوجي على العدادات، كما تم تحديد المسؤوليات، والالتزامات على مقدم الخدمة، مع تحميل الصانع أو المستورد، كامل المسؤولية لتنفيذ جميع الاشتراطات والمتطلبات الفنية، مع التشديد على عدم إتاحتها أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز الوطنية وشهادة التحقق الأولي، وتحمل علامة التحقق الأولي.

اشتراطات تركيب عدادات المياه

وتضمنت اشتراطات تركيبات عدادات المياه أيضًا على مقدم الخدمة:

توفير الوسائل اللوجستية اللازمة.

فك العدادات ونقلها لمختبرات الهيئة أو جهة التحقق.

أو نقلها لأي مختبرات توافق عليها الهيئة لإجراء التحقق الدوري.

التحقق بعد الصيانة والتحقق من العدادات في حال الشكوى.

إلزامه باستبدال عداد المياه الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ.

تركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول.

تحمل التكاليف المالية المتعلقة بذلك.

بتوفير المعلومات اللازمة على عدادات المياه لجهة التفتيش.

المتطلبات الفنية للعدادات

استيفاء عدادات المياه المتطلبات المترولوجية الواردة في المواصفات القياسية. قياس عداد المياه حجم المياه المتدفق بوحدة اللتر أو المتر المكعب. تزويده بمكان مخصص لوضع أختام الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله. يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على عدادات المياه مطابقة للمتطلبات الفنية. أن تكون هذه البيانات باللغة العربية والإنجليزية وبحجم وخط ومكان واضح يسهل قراءتها. تصدر الهيئة أو جهات التحقق المعتمدة شهادة تحقق أولي للدفعة المطابقة.

مع الأخذ في الاعتبار تطبيق إجراءات التحقق الدوري في مختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو مختبرات تحددها الهيئة تحت إشرافها، بالإضافة إلى تقييم كافة الاشتراطات الفنية عند التركيب السابق ذكرها، مع مراعاة إتمام إجراء التحقق الدوري أيضًا على عينة ممثلة من الدفعة، فيما يتم لاحقًا تحديد الاختبارات وشروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة من الهيئة، وتطبيق تلك الإجراءات وتكون سارية فور نشرها في جريدة أم القرى الرسمية من تاريخه.