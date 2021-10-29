نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1443 في السعودية ؛ يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأشهر البنوك الاستثمارية الإسلامية الموجودة في المملكة العربية السعودية وقد تم البدء في العمل في هذا المصرف في عام 1957م ؛ وقد وصل رأس المال الخاص به إلى ستة عشر وخمسة وعشرون (16,25) مليار ريال سعودي وقد وصلت نسبة العمالة فيه إلى (10,200) ويشمل هذا العدد الموظفين والعمال وقد وصل عدد الفروع التابعة له إلي سبعمائة وخمسون (750) فرعاً وقد أقام عددا من خدمة الصراف الآلي الخاص به إلى (4,494)ماكينة صراف، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الراجحي للمواطنين هو التمويل العقاري الذي سوف نقوم بعرض شروطه في هذا المقال في السطور التالية.

الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي

يسعى بنك الراجحي دائماً إلي تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات التي تهم المواطنين وتساعدهم مثل القروض التي يقومون بالحصول عليها وفق بعض الشروط الموضوعة من البنك والتي تعتبر أهمها هي حاسبة التمويل العقاري ؛ وسوف نتعرف أكثر فيما يلي علي بعض الخِدْمَات الأخري الهامة:

الخصومات على جميع أنواع البطاقات

دفاتر الشيكات

التمويلات العقارية

جميع الخدمات التي تخص التمويل الإسلامي والعقاري وغيرها

التمويلات الشخصية

البطاقة الائتمانية بأنواعها

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي في حين أراد أحد من المواطنين أخذ قرض التمويل العقاري الذي يقدمه ؛ حيث يوجد شروط لجميع القروض التي يتم تقديمها من البنوك خاصة في هذا النوع من القروض وهي العقارية مثل شروط التمويل العقاري بنك الرياض ؛ وفيما يلي سوف نعرض كافة الشروط التي وضعها بنك الراجحي للتمويل العقاري وتتمثل في التالي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية

لا يقل الدخل الشهري الخاص به عن خمسة آلاف (5000) ريال سعودي

وذلك لموظفي القطاع الحكومي والشبه حكومي

لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن ستون 60 عاما

ويجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن واحد وعشرون 21 عاماً

كما يجب ألا يقل عمر المبنى السكني عن خمسة عشر عاما

ولا يقل العمر التقاعدي للعقارات المكتملة عن خمسة عشر عاما

لا يقل على عشر سنوات للأراضي السكنية

يكون السن القانوني التقاعدي للموظفين الحكوميين والشبه حكومي عشرون 20 عام لشراء كافة العقارات المكتملة

دائماً تختلف النسب للحد الأقصى للعمر الخاص بالمتقاعدين العسكريين

وقد قام بنك الراجحي بتحديد المبلغ المالي للتمويل إلى ثلاث 3 ملايين ريال سعودي للموظفين بالقطاع العام وتصل نسبة التمويل لموظفي القطاع الخاص إثنين 2 مليون ريال سعودي ؛ وتبلغ النسبة الخاصة بتمويل العقارات للمباني المبنية والمنتهية ومكتمله إلى سبعون (70%)؛ كما وتصل قيمة المبلغ المالي المحدد لتمويل الأراضي السكنية إلى ستون ( 60%) ، وحدد البنك الطريقة الصحيحة التي يجب أن يقوم المواطن بتسديد أي مبلغ مستحق عليه وهو إما يكون بشكل شهري على هيئة أقساط أما عن طريق التحويل للراتب الشهري الخاص بصاحب الطلب ؛ وإذا كان قد وجد طريقه أخري لدخل المواطن فيجب احتساب النسبة بألا يتجاوز الخَصْم أكثر من خمسون (50%).

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري بنك الراجحي

يوجد عدد من المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب توافرها للحصول على هذا التمويل لكل من يريد الحصول عليه ومن هذه المستندات والأوراق المطلوبة ما يلي:

يقوم المواطن إذا كانت مساحة الأرض مختلفة عن المحددة من جهة البنك لابد أن يقوم ما يثبت المساحة الجديدة من خلال البلدية السعودية.

تقديم صورة من صك العقار وتكون مصوره و واضحة للوجهين.

صوره للمبني وتكون رسم كروكي.

يجب على العميل تقديم كافة المستندات المطلوبة الخاصة بالعميل وهي طلب التمويل وذلك مقابل الرهن حتي يتم سداد قيمة القرض كاملا في ميعاده.

يقوم العميل بإحضار إثبات خاص به من جهة العمل التابع لها ويجب أن يكون مطابق للنموذج الذي قام بتقديمه.

يتم تحويل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب أو تقديم مستند تحويل بدلاً منه.

وفي نهاية مقالنا هذا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص التقديم على التمويل العقاري و شروط التمويل العقاري بنك الراجحي أيضاً لكل مواطن يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.